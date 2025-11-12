Camino anuncia inversión de C,6 millones con inversores estratégicos

Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTCID:CAMZF) («Camino» o la «Compañía») se complace en anunciar que está organizando una colocación privada sin intermediarios para recaudar ingresos brutos totales de aproximadamente C$5,6 millones (la «Financiación»). La Financiación consistirá en la emisión de 15,554,666 acciones ordinarias de la Compañía (cada una una «Acción») a un precio por Acción de C$0,36.

Los participantes en la financiación incluirán a dos nuevos accionistas significativos, EMX Royalty Corp. («EMX») y Continental General Insurance Company («CGIC»).

Con sede en Austin, Texas, CGIC es uno de los mayores accionistas del socio de Camino, Nittetsu Mining. CGIC es una compañía de seguros de vida y salud fundada en 1961, y es un inversor activo en activos mineros en producción y en etapa de desarrollo a nivel mundial.

EMX Royalty, con sede en Vancouver, Canadá, también ha comprado, en una transacción separada con una compañía propiedad de un fondo asesorado por Denham Capital Management LP («Denham Capital»), un derecho de regalía NSR existente del 1,25 % sobre las concesiones de cobre y oro Puquios de Camino y Nittetsu en Chile, por pagos en efectivo que totalizan US$8 millones (ver comunicado de prensa de EMX con fecha 12 de noviembre de 2025). EMX posee un portafolio de más de 130 regalías y está completando una fusión con Elemental Altus Royalties Corp. («Elemental Altus»), respaldada por una inversión de US$100 millones de Tether Investments S.A. de C.V. («Tether»). Denham Capital es un inversor líder en recursos naturales con aproximadamente US$2 mil millones bajo gestión en el sector minero y, a través de los fondos que administra, es el mayor accionista de Camino. Tras el cierre de la colocación y la emisión de las Acciones Adicionales del Vendedor (como se define y describe más abajo), Denham Capital poseerá aproximadamente el 41 % de Camino.

«El financiamiento estratégico de CGIC y EMX, junto con el apoyo continuo de nuestros socios existentes Denham Capital y Nittetsu Mining, coloca a Camino en el camino hacia la primera producción de cobre en nuestro proyecto Puquios en Chile», dijo Jay Chmelauskas, CEO de Camino. «Estos inversores estratégicos en Camino tienen un historial de desempeño sólido en el sector minero, alineado con la estrategia de creación de valor de Camino para lograr una revaloración de nuestro desarrollo de cobre Puquios en Chile, y para la perforación exploratoria de cobre en curso en Perú».

Camino y Nittetsu están avanzando en el desarrollo de la mina de cobre Puquios en Chile, con el objetivo de tomar una decisión de producción en la primavera de 2026, y están en conversaciones con prestamistas japoneses para un préstamo de desarrollo del proyecto. Los ingresos netos de la Financiación se destinarán a capital de trabajo corporativo, gastos legales, estudios de ingeniería, costos de financiamiento del proyecto, gastos administrativos generales y otros gastos. Todos los valores emitidos y vendidos en el marco de la Financiación estarán sujetos a un período de retención que vencerá en cuatro meses y un día a partir de su fecha de emisión, de acuerdo con las leyes de valores aplicables de Canadá.

La finalización de la Financiación sigue sujeta a la obtención de todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores TSX Venture. Sujeto a la obtención de todas las aprobaciones regulatorias necesarias, la Financiación se cerrará alrededor del 14 de noviembre de 2025.

Por separado, la Compañía también anuncia que tiene la intención de emitir un total de 5,833,334 Acciones (las «Acciones Adicionales del Vendedor») a Santiago Metals Investment Holdings II SLU y Santiago Metals Investment Holdings II-A LLC (los «Vendedores») en la Fecha de Cierre, sujeto a la finalización de la Financiación. Las Acciones se emitirán de acuerdo con los términos de, y en cumplimiento de las obligaciones pendientes de la Compañía bajo, el acuerdo de compra de acciones previamente celebrado con fecha 4 de octubre de 2024, según enmendado, entre Nittetsu Mining Co., Ltd., los Vendedores, la Compañía y Camino-Nittetsu Mining Chile SPA, a un precio de emisión supuesto de $0,36 por Acción. La emisión de las Acciones Adicionales del Vendedor sigue sujeta a la aceptación de la Bolsa TSX Venture.

Política TSXV 5.9 y MI 61-101

Se espera que los internos de Camino (siendo el Sr. Christopher Adams, Presidente del consejo de administración de la Compañía, Ziad Saliba, director de la Compañía, y el Sr. Shawn Turkington, Director Financiero de la Compañía) adquieran un total de 276,888 Acciones en la Financiación (aprox. $99,680), lo que constituye una «transacción con partes relacionadas» en el sentido del Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Accionistas Minoritarios en Transacciones Especiales («MI 61-101») y de la Política 5.9 – Protección de los Accionistas Minoritarios en Transacciones Especiales de la TSX Venture Exchange (que incorpora los requisitos del MI 61-101). Sin embargo, dicha participación está exenta de los requisitos formales de valoración y aprobación de accionistas minoritarios de MI 61-101 conforme a las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) de MI 61-101, respectivamente, ya que ni el valor razonable de mercado de las Acciones adquiridas por los internos de la Compañía, ni la contraprestación pagada por estas Acciones por dichos internos, exceden el 25 % de la capitalización de mercado de la Compañía para los fines de MI 61-101.

El alcance exacto de la participación de los internos de la Compañía en la Financiación no se determinó con suficiente antelación a la fecha de cierre prevista, y, en consecuencia, la Compañía espera presentar un informe de cambio material relacionado con la Financiación con menos de 21 días desde el cierre de la misma, lo cual es razonable y necesario en las circunstancias para cumplir con los requerimientos de capital de la Compañía.

Acerca de Camino

Camino es una compañía de exploración de cobre en etapa de descubrimiento y desarrollo. Camino se centra en desarrollar activos productores de cobre, como la mina de cobre Puquios lista para construcción en Chile, y en avanzar su proyecto de cobre IOCG Los Chapitos, ubicado en Perú, hasta la delimitación de recursos y desarrollo, así como en generar nuevos descubrimientos. Para más información, consultar www.caminocorp.com.