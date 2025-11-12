Sonosite LX introduce la ultra-alta frecuencia en POCUS con el primer y único transductor de 46 MHz

FUJIFILM Sonosite, Inc., líder mundial en soluciones de ecografía en el punto de atención (POCUS), anunció un avance revolucionario en la imagen por ecografía en el punto de atención con la presentación de su transductor UHF46-20. Este innovador transductor es el primer y único de 46 MHz de ultra-alta frecuencia disponible actualmente en el mercado de ecografía en el punto de atención, estableciendo un nuevo estándar en claridad y detalle para imágenes superficiales.

Con una profundidad mínima de exploración de 4 mm, el transductor UHF46-20 permitirá a los clínicos visualizar claramente los primeros, uno o dos centímetros bajo la piel e identificar estructuras menores a 1 mm, como nervios y vasos superficiales, con una resolución de alta calidad. Fabricado sobre la avanzada tecnología de ultra-alta frecuencia de FUJIFILM VisualSonics y disponible exclusivamente en el ecógrafo Sonosite LX, esta tecnología innovadora ofrece la mejor imagen superficial disponible en cualquier sistema de ecografía en el punto de atención.

«FUJIFILM Sonosite, es impulsada por el compromiso de ayudar a resolver los desafíos reales que enfrentan los profesionales sanitarios. El transductor UHF46-20, al combinarse con el ecógrafo Sonosite LX, ofrece el rango de frecuencias más amplio de cualquier sistema de ecografía en el punto de atención en el mercado actual, abordando un desafío persistente que los ecógrafos clínicos convencionales no han logrado superar», afirmó Richard Fabian, presidente y director ejecutivo de FUJIFILM Sonosite, Inc. «Es un orgullo lanzar al mercado el transductor UHF46-20 como el primero y único transductor UHF de 46 MHz en POCUS, proporcionando a los clínicos una herramienta inigualable que puede ayudar a aumentar la confianza diagnóstica y la precisión en los procedimientos».

La combinación del nuevo transductor y el Sonosite LX ofrece a los clínicos una solución versátil para un amplio espectro de necesidades de imagen, desde exploraciones abdominales profundas hasta evaluaciones superficiales de ultra-alta resolución. El transductor UHF46-20 promete mejorar los resultados en diversas aplicaciones sensibles, incluyendo la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y la reumatología. En la UCIN, su resolución superior puede ayudar a los clínicos a visualizar anatomía submilimétrica superficial que la ecografía convencional podría no captar. El uso de la ecografía de ultra-alta frecuencia puede ayudar a mejorar la calidad procedimental al permitir una mejor visualización de la anatomía diminuta, lo que podría aumentar las tasas de éxito en el primer intento. En reumatología, la avanzada imagen superficial proporcionada por el UHF puede facilitar la visualización de sinovitis subclínica, erosiones, depósitos de cristales e inflamación, todos beneficiosos para el diagnóstico temprano y la intervención en enfermedades crónicas.

Más información sobre el transductor UHF46-20 en www.sonosite.com/es

FUJIFILM Sonosite, Inc. es el innovador y líder mundial en ecografía en el punto de atención, así como líder en tecnología de micro-ultrasonidos de ultra-alta frecuencia. Con sede cerca de Seattle (EE. UU.), la empresa está representada por una red mundial de distribución en más de 100 países. Los ecógrafos portátiles y compactos de Sonosite están expandiendo el uso de la ecografía a lo largo del espectro clínico al ofrecer ecografía de alto rendimiento en el punto de atención de forma rentable. Para más información, visitar www.sonosite.com/es.

Referencias

Internal Fujifilm research as of April 2025. Albano, D., Aringhieri, G., Messina, C., De Flaviis, L., & Sconfienza, L. M. (2020). High-Frequency and Ultra-High Frequency Ultrasound: Musculoskeletal Imaging up to 70 MHz. Seminars in musculoskeletal radiology, 24(2), 125–134. https://doi.org/10.1055/s-0039-3401042 Russo, A.; Reginelli, A.; Lacasella, G.V.; Grassi, E.; Karaboue, M.A.A.; Quarto, T.; Busetto, G.M.; Aliprandi, A.; Grassi, R.; Berritto, D. Clinical Application of Ultra-HighFrequency Ultrasound. J. Pers. Med. 2022, 12, 1733. https://doi.org/10.3390/jpm12101733 Ait Ichou, J., Gauvin, S., & Faingold, R. (2021). Ultra-high-frequency ultrasound of superficial and musculoskeletal structures in the pediatric population. Pediatric radiology, 51(9), 1748–1757. https://doi.org/10.1007/s00247-021-04978-0 Hayashi, A., Giacalone, G., Yamamoto, T., Belva, F., Visconti, G., Hayashi, N., Handa, M., Yoshimatsu, H., & Salgarello, M. (2019). Ultra High-frequency Ultrasonographic Imaging with 70 MHz Scanner for Visualization of the Lymphatic Vessels. Plastic and reconstructive surgery. Global open, 7(1), e2086. https://doi.org/10.1097/GOX.0000000000002086 Latham, G. J., Veneracion, M. L., Joffe, D. C., Bosenberg, A. T., Flack, S. H., & Low, D. K. (2013). High-frequency micro-ultrasound for vascular access in young children–a feasibility study by the High-frequency UltraSound in Kids studY (HUSKY) group. Paediatric anaesthesia, 23(6), 529–535. https://doi.org/10.1111/pan.12131 Viviano, S. L., Chandler, L. K., & Keith, J. D. (2018). Ultrahigh Frequency Ultrasound Imaging of the Hand: A New Diagnostic Tool for Hand Surgery. Hand (New York, N.Y.), 13(6), 720–725. https://doi.org/10.1177/1558944717731856 Jacobsen RB, Hebelka H, Gatzinsky V, Elfvin A, Dangardt F. Ultra-high-frequency ultrasound (48–70 MHz) is a promising tool for improved gastrointestinal diagnostics in infants. Acta Paediatr. 2024; 113: 2304–2311. https://doi.org/10.1111/apa.17342 Brusciano, V., & Lecce, M. (2024). Advantages of the use of ultrasound in newborn vascular access: a systematic review. Journal of ultrasound, 27(2), 203–207. https://doi.org/10.1007/s40477-023-00832-1 Currie M, Vashisht R, Elkin D, et al. Ultrasound Intravascular Access. [Updated 2024 Jul 2]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448093/ Salvia, G.; Zerbinati, N.; Manzo Margiotta, F.; Michelucci, A.; Granieri, G.; Fidanzi, C.; Morganti, R.; Romanelli, M.; Dini, V. Ultra-High-Frequency Ultrasound as an Innovative Imaging Evaluation of Hyaluronic Acid Filler in Nasolabial Folds. Diagnostics 2023, 13, 2761. https://doi.org/10.3390/ diagnostics13172761 Hawez, T., Evertsson, M., Erlöv, T. et al. The use of ultra-high frequency ultrasound in identifying aganglionosis in Hirschsprung’s disease. Sci Rep 15, 15124 (2025). https://doi.org/10.1038/s41598-025-99897-7

Vídeos

Opiniones transductor ultra-alta frecuencia Sonosite UHF 46-20