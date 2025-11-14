Atos, entre los líderes del mercado español de servicios TI según Whitelane Research y Eraneos

El informe sitúa a Atos en el Top 5 de proveedores de servicios TI en el sector financiero (FSI) y en Servicios de ciberseguridad, en la 2ª posición en el área de Digital Workplace Services (DWP), y con una notable mejora en servicios de Cloud reforzando su papel como socio tecnológico de confianza para las grandes organizaciones.

El estudio, que recoge las valoraciones de más de 300 organizaciones de mayor inversión en TI en España y más de 900 relaciones de outsourcing, refleja las tendencias del mercado y el desempeño de los principales proveedores de servicios tecnológicos. En un contexto en el que el 38% de las empresas prevé aumentar su gasto en proveedores externos de TI, motivadas por la búsqueda de escalabilidad, innovación y acceso a talento especializado, los resultados de Atos muestran la solidez de su estrategia en el país.

Liderazgo en el sector financiero, el puesto de trabajo digital y la ciberseguridad

En el sector financiero, la compañía se consolida entre los cinco mejores proveedores de servicios TI, un reconocimiento que refuerza su posición como socio estratégico en un entorno marcado por fuertes exigencias regulatorias, retos de seguridad y la necesidad de modernizar infraestructuras críticas. La compañía ha acompañado a bancos y aseguradoras en la adopción de tecnologías emergentes, impulsando la digitalización de procesos y mejorando la resiliencia operativa.

Por otra parte, en el área de Digital Workplace Services, Atos se sitúa en la 2ª posición nacional, un hito que refleja su capacidad para ofrecer soluciones integrales de puesto de trabajo digital. Estas soluciones permiten a las organizaciones avanzar hacia entornos de colaboración más flexibles e híbridos, mejorar la experiencia de usuario y reforzar la seguridad en un contexto en el que el trabajo remoto y la movilidad se han consolidado como una realidad permanente.

Además, el reconocimiento obtenido en servicios de Ciberseguridad, donde Atos figura entre los cinco primeros proveedores y es calificada como Strong Performer con un 84% de satisfacción en calidad del servicio, subraya su liderazgo en un ámbito crítico para las empresas. La compañía combina una sólida experiencia en gestión de amenazas con capacidades avanzadas en inteligencia, detección y respuesta, ayudando a sus clientes a proteger sus activos digitales frente a un panorama de riesgos cada vez más complejo.

Innovación, confianza y sostenibilidad como ejes estratégicos

Los resultados obtenidos en el estudio confirman el compromiso de Atos con la innovación y la excelencia en la prestación de servicios, así como su capacidad de generar valor a largo plazo para sus clientes. Además, la compañía mantiene una firme apuesta por la sostenibilidad, integrando criterios ESG en su propuesta tecnológica y contribuyendo a que las organizaciones reduzcan su huella de carbono mediante soluciones digitales más eficientes y responsables.

«Este reconocimiento por parte de Whitelane Research y Eraneos confirma que nuestra estrategia está alineada con las necesidades de las organizaciones en España. Estar en el Top 5 en el sector financiero y en servicios de ciberseguridad, y alcanzar la 2ª posición en Digital Workplace demuestra que somos un socio de referencia tanto en la modernización de infraestructuras críticas como en la creación de entornos de trabajo más seguros y colaborativos. Nuestro compromiso es seguir acompañando a nuestros clientes en su transformación digital, con un enfoque innovador, responsable y sostenible», ha afirmado Mercedes Payá, CEO de Atos España.