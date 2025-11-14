Lexsys recibe una oferta de financiación inicial de 20 millones de euros para la adquisición de casos

Lexsys, la compañía que está transformando el sector jurídico mediante tecnología e inteligencia artificial, da un nuevo paso en su misión de democratizar el acceso a la justicia. Su propuesta de valor se apoya en un sistema de liquidez inmediata para despachos asociados y una suite de servicios jurídicos centralizados basada en algoritmia avanzada y modelos de IA, diseñada para escalar procedimientos de forma más ágil, segura y rentable.

En un contexto de volúmenes crecientes de expedientes, plazos cada vez más ajustados y una presión constante por la eficiencia, Lexsys se posiciona como la plataforma tecnológica capaz de multiplicar resultados a escala. La compañía también aporta una ventaja estratégica en la gestión de fondos gracias a un sistema de despliegue de capital totalmente trazable y escalable, que permite financiar portfolios judiciales en múltiples jurisdicciones. Su experiencia en gestión de capital, arquitectura tecnológica y estandarización de procesos reduce riesgos y mejora la rentabilidad de cada activo legal.

Juan Castrejón, CEO de Lexsys, destaca: «La incorporación del servicio de liquidez y el acceso a servicios jurídicos basados en IA consolidan a Lexsys como el aliado tecnológico de referencia para despachos y fondos. Les permite crecer más rápido, con más certidumbre y con una estructura operativa que reduce costes y aumenta la velocidad de ejecución».

La nueva versión de la plataforma supone un salto notable en precisión y automatización. Su motor de análisis documental supervisa y detecta más de 15 tipos de servicios jurídicos, identifica lagunas documentales, valida la integridad de cada expediente y prepara automáticamente toda la documentación necesaria —demandas, escritos, anexos y gestión de notificaciones judiciales, entre otros—. La integración directa con LexNET añade un nivel adicional de agilidad, permitiendo presentar y trazar cada caso en tiempo real desde un único panel de control.

Este enfoque integral convierte a Lexsys en una plataforma jurídica end-to-end que conecta la adquisición de procedimientos, su validación, la preparación procesal y la gestión posterior. En la práctica, transforma un proceso tradicionalmente lento y manual en una operativa escalable, medible y con velocidad casi industrial.

Con presencia consolidada en España, Portugal y Brasil, Lexsys avanza en su expansión internacional. La compañía ya trabaja en la apertura de dos nuevos países en 2026, alineada con su objetivo de convertirse en la plataforma global de referencia en tecnología legal y financiación de litigios.