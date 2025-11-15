La semFYC otorga cinco sellos de la calidad de la atención orientada a las personas mayores

Los centros de salud Los Ángeles y Las Ciudades, en Madrid; el Centro de Salud Tudela Este y Tudela Oeste, en Navarra; el Centro de Salud El Palo, en Málaga; y el Centro de Salud Benetússer, en Valencia, han sido reconocidos con el sello de acreditación para Centros de Salud Amigables con las Personas Mayores (CSAPM), una distinción que otorga la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) a aquellos equipos de Atención Primaria que destacan por su compromiso con la mejora de la atención a las personas mayores.

Estos cinco centros se convierten así en los primeros en obtener la acreditación, que reconoce su esfuerzo por adaptar los espacios, procesos y estrategias de atención a las necesidades específicas de la población mayor, fomentando su autonomía, bienestar y participación en la comunidad.

«La atención centrada en las personas mayores debe estar integrada en la práctica diaria de los equipos de Atención Primaria. Promover un envejecimiento saludable es una responsabilidad compartida que empieza en nuestros centros de salud», explica Miguel Ángel Acosta Benito, coordinador del proyecto y médico de familia.

El programa de Centros de Salud Amigables para Personas Mayores (CSAPM) es una iniciativa pionera en España inspirada en el movimiento internacional Age-Friendly Cities and Communities de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desarrollado por el Grupo de Trabajo de Atención al Mayor de la semFYC, el proyecto busca sistematizar los criterios de acreditación que permiten valorar la calidad de la atención, la accesibilidad, la participación comunitaria y la atención sanitaria adaptada.

// Proceso de evaluación

Durante esta primera edición, la semFYC ha evaluado las candidaturas presentadas conforme a una guía técnica estructurada en siete dominios de calidad, que incluyen desde la planificación estratégica y la accesibilidad física o sensorial, hasta la formación del personal, la comunicación o la participación de las personas mayores en la vida del centro. Los centros distinguidos recibirán un certificado oficial con su categoría de acreditación según el grado de cumplimiento de los criterios establecidos:

– La Categoría Bronce en amigabilidad con personas mayores para aquel centro de salud con una puntuación mínima de 80 puntos y el nivel básico en al menos todos los criterios que aparecen en la guía de obligado cumplimiento. En esta categoría han resultado distinguidos el CS Los Ángeles (Madrid) y el CS Benetússer (Valencia).

– La Categoría Plata en amigabilidad supone que los centros de salud cumplan todos los criterios básicos y una puntuación superior o igual a 130 puntos. En esta primera convocatoria se ha distinguido al CS Tudela Este y Tudela Oeste (Navarra).

– La Categoría Oro en amigabilidad implica una puntuación global o superior a 220 puntos y el cumplimiento de todos los criterios básicos e intermedios. Este certificado ha recaído en el CS Las Ciudades (Madrid).

– La Categoría Platino en amigabilidad ha sido para el CS El Palo Málaga (Málaga), ya que ha alcanzado una puntuación global superior a 300 puntos, además de cumplir con los criterios básicos e intermedios estipulados en la guía de la acreditación CSAPM.

La entrega de los reconocimientos ha tenido lugar en el marco del Congreso de Medicina de Familia de la semFYC, durante la mesa redonda «Centros de Salud Amigables con las Personas Mayores: de la teoría a la práctica«, este sábado 15 de noviembre en Madrid.

Además, la semFYC ha confirmado que en 2026 lanzará una nueva convocatoria, con el objetivo de extender el modelo de amigabilidad a más centros del territorio nacional.

«Queremos que los centros de salud de todo el país incorporen los principios de accesibilidad, participación y atención integral a las personas mayores como parte de su cultura organizativa», subraya Susana Aldecoa, vicepresidenta de la semFYC y coordinadora del proyecto Centros de Salud Amigables con las Personas Mayores.

El proyecto se enmarca en la estrategia de la sociedad científica para promover el envejecimiento activo y saludable desde la Atención Primaria, un reto prioritario en un contexto de población cada vez más envejecida.

