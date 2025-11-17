Black Friday llega también al coche: Bipi regala un mes de suscripción para moverse este otoño

El calendario avanza con nuevas oportunidades para moverse y disfrutar del camino de una forma diferente. Bipi, compañía de movilidad, invita a estrenar libertad con una promoción exclusiva: un mes gratis en las suscripciones de toda su flota para periodos superiores a 12 meses. Una propuesta pensada para quienes desean vivir el placer de conducir sin preocupaciones, con la comodidad de un servicio ágil y adaptado al ritmo de cada persona.

Con esta iniciativa, Bipi refuerza su compromiso con una movilidad más consciente y actual, pensada para quienes valoran su tiempo y buscan experiencias que encajen con su estilo de vida. Este mes de regalo es una invitación a descubrir la comodidad de conducir de una forma diferente que se transforma en una experiencia cómoda, conectada y sin complicaciones.

Este mes gratuito con todas las suscripciones es una forma de aprovechar la llegada de Black Friday a través de la libertad de elegir cómo y cuándo moverse. Noviembre se convierte, de esta manera, en el mes perfecto para arrancar una nueva etapa, con más ganas de descubrir, de cambiar de rumbo y de disfrutar del viaje desde el primer kilómetro.

Modelos para disfrutar de la movilidad sin complicaciones

Descubrir las opciones más destacadas de Bipi y elegir el coche que mejor se adapta a cada estilo de vida:

Peugeot 2008 1.2 Hybrid: para quiénes necesiten un coche a medio plazo, este Peugeot combina el carácter práctico de un SUV compacto con la eficiencia de la tecnología híbrida ligera (MHEV). Gracias a su sistema de 48 V, logra la etiqueta ECO de la DGT, lo que le permite mayor libertad de acceso y circulación urbana. Disponible desde 455€ al mes.

Renault Rafale HEV Tecnho: un SUV coupé híbrido autorrecargable que combina elegancia, eficiencia y tecnología avanzada. Desde 699€ al mes para suscripciones de un año, el Rafale destaca por un diseño con líneas deportivas y aerodinámicas, mientras que el interior incorpora materiales de alta calidad.

Citroën C3 C-Series: El compacto perfecto para moverse por la ciudad con estilo y confort. A partir de 459€ al mes para suscripciones de 12 meses y 399€ al mes para suscripciones de 24 meses, el C3 combina eficiencia, maniobrabilidad y una experiencia de conducción placentera para quienes valoran la comodidad sin complicaciones.

Renault Captur: Un crossover que combina el espíritu urbano con la versatilidad de un SUV. Su diseño moderno y su interior espacioso lo hacen perfecto para el uso diario y las escapadas de fin de semana. Disponible desde 589€ al mes para suscripciones superiores a los 12 meses, ofrece una conducción ágil y cómoda, adaptada a cualquier entorno.

Mercedes-Benz Clase A: Para los que buscan elegancia, innovación y dinamismo en un solo vehículo. Este modelo disponible desde 709€ al mes para suscripciones de 12 meses y 669€ al mes para suscripciones de 24 meses, ofrece un interior sofisticado, sistemas de asistencia de última generación y un comportamiento en carretera refinado y ágil. Perfecto para quienes buscan combinar el placer de conducir con la tecnología y el confort característicos de la marca alemana.

Suscribirse, conducir y disfrutar: movilidad sin ataduras

Con marcas como Bipi, tener coche deja de ser una obligación y se convierte en una elección. Cada conductor decide cómo y cuánto quiere moverse, eligiendo entre distintos modelos, ajustando el kilometraje —desde 800 hasta 2.500 km al mes— y disfrutando siempre de una experiencia a medida. «Sin contratos eternos ni papeleo, solo la libertad de conducir el coche que mejor encaja contigo, con todo incluido: seguro, mantenimiento y asistencia para que lo único que tengas que pensar sea a dónde ir».

La suscripción de Bipi está pensada para quienes valoran la flexibilidad por encima de todo. Es posible ampliar kilómetros o cancelar cuando se quiera, adaptando el servicio a planes y estilo de vida. Bipi ofrece una forma inteligente y sin ataduras de moverse, con la tranquilidad de saber que cada viaje empieza sin límites.