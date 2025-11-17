DEKRA refuerza su liderazgo en España con la adquisición de una nueva estación ITV en Madrid

DEKRA, líder mundial en servicios de inspección de vehículos, ha adquirido una nueva estación ITV ubicada en la zona norte de Madrid. Con esta operación, la compañía incorpora a su red un nuevo centro y suma a su plantilla a los catorce profesionales que trabajaban en la estación, garantizando la continuidad del servicio y manteniendo el empleo local.

Esta adquisición se enmarca en el plan estratégico de expansión de DEKRA en España, que prevé nuevas inversiones orientadas a ampliar su red de ITV y fortalecer la presencia de la compañía en comunidades clave. En 2024, DEKRA elevó sus ventas en el país hasta los 88 millones de euros, impulsada por el crecimiento de las áreas de inspección técnica de vehículos y servicios tecnológicos. A nivel global, el grupo cuenta con más de 48.000 empleados en 60 países y es el número uno en inspección de vehículos, con más de 30 millones de inspecciones ITV realizadas cada año en todo el mundo.

La nueva estación, situada en Paracuellos de Jarama (Camino Viejo de Cobeña, 36), cuenta con dos líneas de inspección preparadas para atender a todo tipo de vehículos. Este centro continuará prestando servicio a los conductores de la zona norte y del Corredor del Henares.

La nueva estación se integrará progresivamente en el ecosistema digital de DEKRA, incorporando las herramientas tecnológicas que la compañía utiliza para optimizar la experiencia del usuario, mejorar la eficiencia de los procesos y reforzar los estándares de calidad y sostenibilidad. Entre ellas destacan las soluciones digitales que facilitan la gestión de citas, la trazabilidad de datos y la inspección de vehículos eléctricos e híbridos. Estas iniciativas forman parte de la visión de la empresa de ofrecer un servicio de ITV preparado para la movilidad del futuro: más segura, limpia y conectada.

«Desde DEKRA consideramos que esta operación demuestra nuestra confianza en el mercado español y nuestro compromiso con la seguridad vial y la movilidad sostenible», afirma Josu Otín, Director de DEKRA ITV. «Queremos seguir creciendo de forma responsable, integrando talento, tecnología y sostenibilidad, para ofrecer al conductor un servicio de ITV más ágil, eficiente y preparado para los nuevos retos de la movilidad».

Con esta operación, DEKRA, con más de 100 años de experiencia y presencia internacional, avanza en su objetivo de consolidarse entre los principales operadores de ITV en España y continuar expandiendo su red a través de nuevas aperturas y adquisiciones. La compañía también busca consolidar su posición como socio de referencia para los conductores, las empresas y las administraciones en materia de inspección, certificación y seguridad tecnológica.