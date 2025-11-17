  • ESP
Graid Technology alcanza un acuerdo con Intel VROC y refuerza su liderazgo en almacenamiento empresarial

La operación autoriza a Graid Technology a comercializar, vender y desarrollar Intel® VROC, garantizando continuidad a los clientes actuales y acelerando su estrategia de innovación en soluciones de almacenamiento empresarial

Graid Technology ha anunciado hoy la culminación exitosa de su acuerdo con Intel Corporation para licenciar los derechos de comercialización, venta y desarrollo de Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC).

La culminación de esta operación marca un hito significativo que acelera el avance de Graid Technology hacia un crecimiento rentable y el cumplimiento de su visión para el futuro del almacenamiento empresarial.

«Este acuerdo representa un nuevo capítulo emocionante para Graid Technology y para el ecosistema global que depende de Intel® VROC», ha afirmado Leander Yu, CEO de Graid Technology.

«Finalizar el acuerdo nos permite garantizar la continuidad a largo plazo para los clientes existentes y, al mismo tiempo, acelerar la innovación y la creación de valor en todo el mercado del almacenamiento empresarial», ha añadido.

Desde el anuncio inicial, Graid Technology ha mantenido conversaciones productivas con numerosos clientes de VROC, OEMs y partners de canal que han expresado un fuerte apoyo y entusiasmo por la transición.

«La respuesta de los clientes ha sido abrumadoramente positiva», ha añadido Thomas Paquette, vicepresidente sénior y director general para Américas y EMEA en Graid Technology.

«Los partners y fabricantes de sistemas consideran esta transición como un beneficio mutuo: protege sus inversiones actuales en Intel® VROC mientras se benefician del enfoque, la agilidad y el compromiso de Graid Technology con la innovación en almacenamiento de alto rendimiento», ha finalizado.

Según los términos del acuerdo, Graid Technology ha asumido la responsabilidad del soporte a clientes de Intel® VROC y de su pipeline de desarrollo, garantizando un servicio ininterrumpido y ampliando las oportunidades de colaboración en nuevos mercados de almacenamiento e infraestructura de datos.

Por el momento, Graid Technology no ha establecido una hoja de ruta para nuevas mejoras de Intel® VROC, pero el equipo está escuchando activamente los comentarios de los clientes y priorizando sus necesidades continuas.

Más información sobre Intel® VROC y las soluciones de almacenamiento empresarial de Graid Technology: https://graidtech.com/vroc.

