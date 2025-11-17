Graid Technology alcanza un acuerdo con Intel VROC y refuerza su liderazgo en almacenamiento empresarial

Graid Technology ha anunciado hoy la culminación exitosa de su acuerdo con Intel Corporation para licenciar los derechos de comercialización, venta y desarrollo de Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC).

La culminación de esta operación marca un hito significativo que acelera el avance de Graid Technology hacia un crecimiento rentable y el cumplimiento de su visión para el futuro del almacenamiento empresarial.

«Este acuerdo representa un nuevo capítulo emocionante para Graid Technology y para el ecosistema global que depende de Intel® VROC», ha afirmado Leander Yu, CEO de Graid Technology.

«Finalizar el acuerdo nos permite garantizar la continuidad a largo plazo para los clientes existentes y, al mismo tiempo, acelerar la innovación y la creación de valor en todo el mercado del almacenamiento empresarial», ha añadido.

Desde el anuncio inicial, Graid Technology ha mantenido conversaciones productivas con numerosos clientes de VROC, OEMs y partners de canal que han expresado un fuerte apoyo y entusiasmo por la transición.

«La respuesta de los clientes ha sido abrumadoramente positiva», ha añadido Thomas Paquette, vicepresidente sénior y director general para Américas y EMEA en Graid Technology.

«Los partners y fabricantes de sistemas consideran esta transición como un beneficio mutuo: protege sus inversiones actuales en Intel® VROC mientras se benefician del enfoque, la agilidad y el compromiso de Graid Technology con la innovación en almacenamiento de alto rendimiento», ha finalizado.

Según los términos del acuerdo, Graid Technology ha asumido la responsabilidad del soporte a clientes de Intel® VROC y de su pipeline de desarrollo, garantizando un servicio ininterrumpido y ampliando las oportunidades de colaboración en nuevos mercados de almacenamiento e infraestructura de datos.

Por el momento, Graid Technology no ha establecido una hoja de ruta para nuevas mejoras de Intel® VROC, pero el equipo está escuchando activamente los comentarios de los clientes y priorizando sus necesidades continuas.

Más información sobre Intel® VROC y las soluciones de almacenamiento empresarial de Graid Technology: https://graidtech.com/vroc.