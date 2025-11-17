MBE y PrestaShop ofrecen una solución 360º para impulsar el crecimiento del ecommerce

El comercio electrónico en España sigue creciendo, pero muchas empresas encuentran barreras a la hora de gestionar de manera eficiente su operativa digital. Consciente de esta realidad, MBE y PrestaShop unen fuerzas para ofrecer una solución 360º que combina experiencia logística y tecnología ecommerce en un solo partner.

Uno de los pilares de esta propuesta es la creación y optimización de la tienda online. Gracias a las agencias certificadas de PrestaShop, las empresas pueden contar con desarrollos a medida, mejoras de usabilidad, integración con pasarelas de pago y un mantenimiento continuo que garantiza la estabilidad técnica incluso en épocas de máximo volumen de ventas. «Gracias a que se movieron súper rápido, pudieron ponernos en marcha y nos pudieron salvar la campaña, porque es que directamente nos salvaron la campaña» narra Nievís Torres, responsable en Excelencia Model Kit.

Otro punto clave es la integración tecnológica de la logística. A través del sistema eShip, la tienda online se conecta de manera directa con MBE, lo que permite automatizar la gestión de pedidos y devoluciones, simplificar procesos y tener control total de la información desde un único panel. «Es sencillo de utilizar para el cliente, muy intuitivo, y a nosotros nos quita problemas y nos permite dedicarnos a otra cosa dentro del departamento comercial» cuenta Ana, del departamento comercial de La Cartuja de Sevilla.

El servicio también cubre la gestión de envíos nacionales e internacionales, apoyándose en la amplia red de partners de transporte de MBE. Esto facilita que las empresas lleguen a cualquier parte del mundo con entregas rápidas, seguras y rastreables, incluyendo la asesoría necesaria para gestionar trámites aduaneros, documentación y aranceles. «Nosotros no veíamos el potencial a vender de manera internacional», cuenta Antonio José Durán, CTO de Spagnolo Moda quien sigue: «¿Cuál fue nuestra sorpresa que, el potencial que no veíamos nosotros, lo veía esta persona de Mail Boxes que nos animó a vender de manera internacional?».

Todo ello con un enfoque 360º que busca la máxima simplificación: un único partner que cubre todas las necesidades de un ecommerce, desde la plataforma hasta la logística y el soporte experto.

«Con PrestaShop sumamos a nuestra experiencia logística, un socio tecnológico líder en ecommerce. Nuestro objetivo es claro: que cualquier empresa pueda crecer online sin preocuparse de la complejidad técnica o logística. Todo bajo un mismo partner y con soluciones 360º», explica Carlos Rodriguez, Product Manager de Mail Boxes Etc.

Con esta alianza, MBE y PrestaShop consolidan su posición como partner integral para pymes y ecommerce en España, ayudando a las empresas a vender más, llegar más lejos y ofrecer una experiencia de compra impecable a sus clientes.