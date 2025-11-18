Aitana reúne en Microsoft a más de 100 profesionales para debatir sobre inteligencia artificial

La consultora tecnológica Aitana, parte del Grupo Aitana-Opentix, celebró el pasado 21 de octubre en la sede de Microsoft Ibérica en Madrid la primera edición del evento Aitana: NEXT STEP, una jornada que reunió a más de un centenar de profesionales del ámbito empresarial y tecnológico para conocer las últimas novedades de Microsoft y analizar las claves de la transformación digital impulsada por la inteligencia artificial.

La sesión fue inaugurada por Jorge Torres, director general de Aitana, y Marta Pons, Partner Solution Sales para España e Italia en Microsoft, quienes dieron la bienvenida a los asistentes y destacaron la importancia de la colaboración entre ambas compañías para impulsar la innovación tecnológica en el tejido empresarial español.

Entre las ponencias más destacadas, la sesión ‘Microsoft 365 Copilot en acción: productividad redefinida’, dirigida por Carlos Martínez, consultor preventa de Desarrollo de Negocio en M365 & IA en Extreme IT, y Tamara Comas, responsable de Desarrollo de Negocio en M365, IA y Power Platform en Aitana/Extreme IT, permitió a los asistentes conocer de primera mano cómo las herramientas de inteligencia artificial están transformando la forma de trabajar en las organizaciones.

El programa incluyó también una mesa redonda moderada por Javier Luxor, conductor de toda la jornada, en la que participaron Carlos Esteve, director de Desarrollo de Negocio en Aitana; Beatriz Cabrales, Project Manager en LAWA – Archipiélago Renting; Antonio García, responsable IT en Abadía Retuerta; y Julia Pozo, directora TIC en On Turtle. El diálogo abordó cómo las empresas están aplicando la IA y las soluciones de Microsoft para ganar eficiencia, innovar en sus procesos y avanzar hacia una gestión más inteligente de la información.

Además, los asistentes pudieron participar en salas paralelas organizadas por los patrocinadores del evento —Factorial, iDynamics, Pleo, GS Gestión, Continia y Grupo Castilla—, donde se mostraron soluciones complementarias orientadas a la mejora de la productividad, la gestión financiera y los recursos humanos.

Jorge Torres, director general de Grupo Aitana-Opentix, destacó que «el objetivo del evento se ha cumplido plenamente. Hemos conseguido reunir a numerosos clientes en las oficinas de Microsoft para compartir con ellos las tendencias tecnológicas que marcarán los próximos meses y mostrarles cómo podemos acompañarles en su evolución digital. Queremos agradecerles que hayan compartido su tiempo con nosotros y hayan hecho el esfuerzo de venir a vivir esta jornada tan especial».

Por su parte, Carlos Esteve, director de Desarrollo de Negocio en Grupo Aitana-Opentix, subrayó la importancia de dedicar tiempo a la reflexión y el intercambio de experiencias: «Sabemos que no es fácil parar, pero espacios como este nos permiten pensar juntos en cómo seguir creciendo. Nuestro propósito es ayudar a los clientes a mejorar, evolucionar y ser más competitivos. Su éxito es, sin duda, también el nuestro».

El evento, desarrollado en colaboración con Microsoft, reafirma el compromiso de Aitana con la innovación tecnológica y con su papel como socio estratégico de las empresas en su camino hacia la digitalización.