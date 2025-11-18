BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra se unen para buscar las startups más disruptivas de España

El programa, un año más, mantiene su objetivo de buscar las mejores oportunidades de inversión de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante inversores y generar una red de contactos profesionales de calidad. En concreto, el evento llegará hasta Granada, Asturias, Bilbao, Ceuta, Tenerife, Murcia y Vigo. Como siempre, en cada comunidad, Venture on the Road contará con la colaboración de socios del ecosistema emprendedor local.

El evento itinerante está organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, el corporate venture capital de Telefónica. En las ocho ediciones que llevan hasta la fecha, se han analizado a más de 1.000 startups y se han visitado más de 55 territorios diferentes, reuniendo a cerca de alrededor de 900 inversores.

El ganador nacional de esta novena edición recibirá como premio un paquete de ayudas de todos los socios para consolidar su startup: Mentoría especializada en finanzas (6 horas) ofrecido por BStartup; participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores (la 36º edición en noviembre de 2026) y 3 horas de asesoramiento de SeedRocket; espacio de trabajo 6-12 meses en las oficinas de Wayra, así como acceso preferente a sus eventos patrocinados, agenda de contactos, apoyo en comunicación, y acceso a sus talleres y formaciones.

Granada, primera parada de esta 9º edición

Venture on the Road Andalucía se celebrará el próximo 3 de diciembre en la incubadora de empresas El Carmen, donde se anunciará la startup ganadora. La convocatoria ya está abierta hasta el 24 de noviembre a través de la web de Venture On The Road. Además, cuenta con la colaboración de los socios locales como son: Universidad de Granada, Diputación de Granada, UGR Emprendedora, la Incubadora El Carmen, Lean Finance y Andalucía Emprende.

El ganador de cada ciudad entrarán automáticamente dentro del proceso de selección del Campus de Emprendedores de SeedRocket (35º o 36º edición), que se celebrará en mayo y noviembre de 2026 respectivamente.