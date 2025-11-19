El Dr. Javier Collado es el cirujano plástico mejor valorado de España en 2025

El doctor Javier Collado ha sido reconocido por quinto año -el cuarto de forma consecutiva- como el mejor especialista de España en ‘Cirugía Plástica, Estética y Reparadora’ en los Doctoralia Awards 2025, uno de los galardones más prestigiosos del ámbito sanitario. Esta distinción refleja la excelencia de su trabajo, avalado tanto por sus colegas como por la experiencia positiva de sus pacientes, quienes destacan su rigor médico, su cercanía y su compromiso con una cirugía estética responsable.

Para el Dr. Javier Collado, recibir nuevamente este galardón supone «una enorme satisfacción personal y profesional. Más que un reconocimiento a la técnica, lo percibo como una reafirmación de un enfoque: escuchar, respetar y acompañar. Esa es, y seguirá siendo, la esencia de la cirugía estética en la que confío y que defiendo».

El doctor Collado, miembro de la SECPRE, ejerce su práctica en la Costa del Sol, en los hospitales Vithas Málaga y Quirón Marbella. Es especialista en cirugía facial, mamaria y de reasignación de género, áreas en las que subraya la importancia de preservar la identidad del paciente y priorizar resultados armónicos que potencien lo natural.

Hacia una cirugía plástica más consciente

El Dr. Collado destaca por su enfoque humanista de la cirugía estética. Su visión combina la excelencia clínica con un compromiso firme: promover una cirugía plástica seria, consciente y respetuosa con la identidad de cada paciente, en la que la ética profesional sea tan importante como la técnica.

Entre las intervenciones más habituales que practica se encuentran la rinoplastia ultrasónica, la cirugía mamaria, la blefaroplastia y la reasignación de género.

«Mi objetivo es seguir trabajando por una cirugía estética que aporte bienestar real y que honre la confianza que depositan en los profesionales. La naturalidad y la ética deben ser siempre la base de esta especialidad», concluye.