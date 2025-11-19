El personal shopper inmobiliario llegará al 30% del mercado en 2035, según Gonzalo Bernardos

El mercado inmobiliario español se prepara para una transformación sin precedentes. En un evento digital organizado por Property Buyers, el economista Gonzalo Bernardos y el CEO de la compañía, Enric Jiménez, anticipan que en 2035 la adquisición de vivienda será un proceso mucho más profesionalizado, digital y guiado por datos. En este nuevo contexto de oferta limitada y compradores altamente informados, quienes cuenten con un asesor inmobiliario independiente podrían obtener hasta un 7% más de rentabilidad en su inversión frente a quienes adquieran sin asesoramiento.

Según Bernardos, «los compradores que basen sus decisiones en datos y se apoyen en expertos con información de mercado precisa no solo comprarán mejor, sino que lo harán de forma más segura, rentable y sostenible». Enric Jiménez añade: «en la próxima década, la diferencia entre comprar acompañado o no por un profesional con datos será equivalente a varios años de rentabilidad acumulada».

De acuerdo con datos de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI), este modelo ha pasado de representar apenas el 1% del mercado nacional en 2010, a concentrar ya el 8% de las operaciones de compraventa en 2025, lo que equivale a más de 5.760 millones de euros en transacciones acumuladas.

Property Buyers by somRIE, empresa pionera y uno de los principales impulsores del crecimiento del sector, ha intermediado más de 480 millones de euros a través de su red de más de 45 consultores activos. Su Club de Inversores, centrado en proyectos Work in Progress (WIP) y vivienda asequible, agrupa a más de 400 miembros y ha levantado 43 millones de euros de capital, financiando operaciones por valor de más de 75 millones.

«Durante estos 15 años hemos comprobado que los compradores que cuentan con asesoramiento independiente obtienen hasta un 5% más de valor en su vivienda y reducen los tiempos de compra en más de un 60%, frente a quienes adquieren sin acompañamiento profesional», señala Enric Jiménez, CEO de Property Buyers. «En 2035, este modelo será la norma: la figura del asesor especializado será esencial para garantizar seguridad, transparencia y rentabilidad en cada operación».

El estudio presentado durante el evento revela que la digitalización y el uso del Big Data están transformando por completo la identificación de oportunidades y el análisis de riesgos. En el caso de Property Buyers, la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas ha permitido acortar los plazos de adquisición en un 70% y optimizar cada fase del proceso, consolidando el asesoramiento independiente como nuevo estándar del mercado.

2035: así comprará vivienda el comprador informado

La sostenibilidad y la eficiencia energética se consolidan como factores decisivos en la valoración de los inmuebles. En la actualidad, solo el 15% del parque residencial español cumple con los estándares energéticos fijados por la Unión Europea para 2030, lo que abre un mercado potencial de más de 300.000 millones de euros en rehabilitación y renovación urbana durante la próxima década.

«La tecnología no sustituirá al experto; lo hará más necesario. El futuro del sector será la alianza entre datos, experiencia y ética profesional», destaca el economista Gonzalo Bernardos, subrayando que los asesores especializados jugarán un papel clave para identificar las oportunidades más rentables y minimizar riesgos.

Los expertos prevén, además, un reequilibrio territorial en la demanda residencial. Las periferias de las grandes ciudades ganan protagonismo gracias a la mejora de infraestructuras, la expansión del teletrabajo y el acceso a servicios digitales de calidad. En los últimos tres años, las operaciones en municipios periféricos han crecido un 25% respecto al total nacional, lideradas por zonas con buena conectividad y servicios digitales completos.

Según Bernardos, hacia 2035 hasta un 40% de los compradores priorizará estas localizaciones, buscando más espacio y bienestar, lo que podría generar revalorizaciones de hasta un 15% superiores a las del centro urbano y redefinir el mapa residencial español.

Otro desafío clave será la brecha entre la vivienda obsoleta y la sostenible. Los inmuebles con baja eficiencia energética pueden registrar hasta un 3% menos de rentabilidad media frente a los rehabilitados. «La brecha entre vivienda obsoleta y sostenible seguirá creciendo. En los próximos cinco años, los compradores cada vez priorizarán eficiencia y certificación energética, y quienes no se adapten verán su atractivo y valor depreciarse significativamente», advierte Gonzalo Bernardos.

El concepto de hogar también evoluciona hacia espacios multifuncionales. Según datos de Property Buyers by somRIE, actualmente el 40% de los compradores ya prioriza viviendas con despacho o zonas adaptables al teletrabajo, reflejando una tendencia hacia modelos habitacionales híbridos donde la frontera entre trabajo y descanso se difumina.

Esta combinación de innovación tecnológica, conocimiento especializado y compromiso ético define al comprador del futuro: un cliente informado, consciente de sus decisiones y respaldado por profesionales que velan exclusivamente por sus intereses.

Property Buyers by somRIE refuerza así su posición de liderazgo, demostrando que el modelo PSI seguirá evolucionando y marcará la pauta de cómo se comprará vivienda en los próximos años, con una tasa de recomendación del 84% (NPS 4,2 sobre 5), garantizando eficiencia, seguridad y oportunidades reales para todos los compradores.

Fundada en 2009, Property Buyers by somRIE celebra su 15º aniversario consolidando un modelo único de representación del comprador frente a la intermediación tradicional. La compañía ha crecido junto a sus clientes y franquiciados, innovando constantemente y adaptándose a las necesidades de un mercado que exige profesionalización, transparencia y eficiencia en cada operación.