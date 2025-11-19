Los X Premios Mutua Universal reconocen las prácticas más innovadoras aplicadas a la salud laboral

Mutua Universal ha entregado los X Premios Innovación y Salud, galardones con los que reconoce anualmente a instituciones, organismos o empresas asociadas a la mutua que implementan proyectos innovadores en beneficio de la salud y la calidad de vida de las personas trabajadoras.

«Hace 10 años que la Junta Directiva de Mutua Universal vislumbró que reconocer las iniciativas innovadoras en materia de salud laboral contribuía no solo a la productividad y competitividad de las empresas, también a la salud de la sociedad y a la sostenibilidad del estado de bienestar. Gracias a ese esfuerzo, los premios Innovación y Salud se han consolidado como referentes en materia de innovación aplicada a lo más importante: la salud», ha declarado Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno, presidente de Mutua Universal.

Gonvauto Navarra y Desarrollo de sistemas avanzados primer premio

El grupo industrial Gonvauto Navarra ha sido reconocido con el primer premio en categoría Gran Empresa por la implementación de herramientas digitales adaptadas a la seguridad y salud de las personas. Infrico ha obtenido el segundo premio por su proyecto de transformación digital para la gestión inteligente de riesgos laborales.

La pyme del sector ingeniería industrial Desarrollo de sistemas avanzados ha recibido el primer premio en categoría Pequeña y Mediana Empresa por la aplicación de la IA al servicio del bienestar social, la eficiencia, la sostenibilidad y la colaboración en la compañía. El segundo premio ha sido para Alimentos Congelados de La Rioja por la creación de un espacio formativo innovador al servicio de la seguridad en el trabajo.

Oficina del Parlamento Europeo en Madrid y Universitat de Girona premio Institucional

El reconocimiento institucional ha distinguido la labor en la promoción de iniciativas que promueven la innovación, la salud, la igualdad y los valores europeos de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid. Asimismo, la Universitat de Girona ha sido galardona por su constante trabajo de sensibilización en materia de prevención y salud física y mental.

Durante el acto, Miquel Lladó, profesor de IESE Business School, ha mantenido coloquio con Juan Güell, director Gerente de Mutua Universal, en el que han debatido sobre la importancia de enamorarse del futuro como eje para impulsar la innovación y la tecnología.

El evento ha contado con presencia institucional: Juan Antonio Martínez Herrera, subdirector General de Coordinación de Unidades Médicas del Instituto Nacional de la Seguridad Social; Pilar Jimeno Alcalde, directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Pilar Canivell Campo, subdirectora General de Inspección Médica y Evaluación de la Comunidad de Madrid; Carmen López Hidalgo, directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Madrid; Juan Sebastián Fernández-Simal, jefe adjunto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid; Pilar Tabernero Castro, consejera técnica de la Subdirección General de Coordinación de Unidades Médicas del Instituto Nacional de la Seguridad Social; y María Jesús Terradillos García, directora del Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.