Callnak cierra una inyección de capital por valor de 200.000 euros

La start-up Callnak del Parque Científico de la UMH (PCUMH) ha cerrado recientemente una ronda de financiación por valor de 200.000 euros. De esta dotación económica, 100.000 euros proceden de una ampliación de capital privado, mientras que el resto corresponden a un impulso económico que la empresa ha recibido por parte de ENISA. Esta inyección de capital ha sido posible gracias al apoyo de las Áreas de Emprendimiento y de Servicios Jurídicos del PCUMH. Este hito permitirá a Callnak avanzar su salida a mercado y continuar con el desarrollo de su innovación: calzado 100% realizado con impresión 3D.

Tal y como señala el cofundador de Callnak Pablo Jaspers esta inyección económica supone un punto de inflexión para el proyecto. «El próximo paso es lograr nuestras primeras ventas antes de que acabe el año y estar a pleno rendimiento en enero». Y añade: «Una vez estemos establecidos en el mercado nacional, queremos dar el salto a nivel europeo, que estimamos será de cara a 2027».

Callnak es una empresa promovida por Ignacio Español y Pablo Jaspers focalizada en el diseño y producción de calzado 100% realizado mediante impresión 3D. Gracias a su innovación, fue una de las ganadoras de la 14ª edición de la Maratón de Creación de Start-ups UMH. Concretamente, fue reconocida con el premio especial de la Cátedra del Calzado San Crispín-UMH y con el de INESCOP. Además, fue una de las ganadoras de los premios Santander X Spain Awards concedidos en el marco de la 14ª Maratón UMH.