  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

Un protocolo estandarizado de seguimiento para mejorar adherencia terapéutica en cáncer de mama en España

En el marco del proyecto multidisciplinar CaMBIOAT, pacientes, oncólogos, enfermeros, psicooncólogos y farmacéuticos hospitalarios han identificado 28 barreras que afectan a la adherencia terapéutica en cáncer de mama y plantean soluciones como protocolos estandarizados, apoyo psicooncológico continuado y estrategias de seguimiento  para reforzar la continuidad de los tratamientos

Un protocolo estandarizado de seguimiento para mejorar adherencia terapéutica en cáncer de mama en España
Archivado en: Notas de Prensa

El cáncer de mama es un reto sanitario, social y emocional y sigue siendo el cáncer más frecuente entre las mujeres españolas. En 2025 se estima que en España se diagnosticarán más de 37.000 nuevos casos. Aunque la supervivencia ha aumentado gracias a los avances diagnósticos y terapéuticos, la falta de adherencia terapéutica constituye un reto silencioso y un problema de salud pública de gran magnitud, según la Organización Mundial de la Salud. Se estima que hasta un 33% de las pacientes abandonan o no siguen correctamente el tratamiento endocrino tras cirugía, radioterapia o quimioterapia al cabo de 5 años, y que esta adherencia disminuye más de un 25% entre el primer y quinto año tras el diagnóstico.

Con motivo del Día Mundial de la Adherencia Terapéutica surge «CaMBIOAT, Cáncer de Mama: Barreras e Intervenciones Omnicanal para un cambio en la Adherencia Terapéutica», un proyecto multidisciplinar que ha contado con la colaboración de FECMA, SEEO, SEOM, GEICAM, SOLTI, expertos en farmacia hospitalaria y psicooncología, y el aval científico de la SEFH, promovido por Lilly. El proyecto ha identificado 28 barreras relacionadas con factores clínicos, psicológicos, sociales y económicos que pueden interferir en la adherencia terapéutica y propone soluciones omnicanales para hacerles frente. Entre las intervenciones destacan la necesidad de establecer un protocolo estandarizado de seguimiento de la adherencia e identificación de señales de alerta, la creación de protocolos proactivos de manejo de eventos adversos y un mayor apoyo psicooncológico desde el diagnóstico.

Entre las barreras relacionadas con el paciente se encuentran la baja percepción de la necesidad del tratamiento la falta de comunicación adaptada al perfil y nivel educativo, la dificultad de acceso a los profesionales sanitarios, la sensación de culpa o vergüenza a la hora de reconocer dificultades, la salud mental, como la ansiedad o depresión, o la fertilidad. influyen factores emocionales como ansiedad, depresión y carga mental. A nivel del sistema sanitario, se identifican la sobrecarga asistencial, el acceso desigual  a recursos entre comunidades autónomas y la falta de programas estructurados de seguimiento.

Los especialistas destacan la importancia del acompañamiento multidisciplinar, la información clara y adaptada, la detección precoz de efectos secundarios y la cooperación entre oncólogos, psicooncólogos, enfermería y farmacia hospitalaria. El proyecto propone medidas como materiales educativos visuales, aplicaciones digitales de apoyo, escuelas de pacientes con sesiones presenciales y online y programas de soporte psicológico continuado. Asimismo, resalta también el papel  la enfermería oncológica en la educación sanitaria personalizada, el seguimiento y la comunicación terapéutica, y el del farmacéutico hospitalario en el análisis de interacciones, la formación sobre el uso correcto de la medicación y la propuesta de estrategias de apoyo al cumplimiento terapéutico. Este enfoque compartido resulta esencial para garantizar la continuidad del tratamiento, optimizar los resultados clínicos y mejorar la calidad de vida de las pacientes.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

AURICULARES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]