PUMA amplía y renueva su espacio en The Outlet Stores Alicante

La única tienda outlet de la marca en la provincia de Alicante ha crecido para ofrecer más moda deportiva, más descuentos exclusivos y una experiencia de compra completamente rediseñada para sorprender al visitante.

Con un diseño moderno, funcional y sostenible, la nueva tienda refuerza la apuesta de PUMA por la innovación, la sostenibilidad y la comodidad del cliente, con una cuidada selección de ropa, calzado y accesorios para hombre, mujer y niño.

La ampliación de PUMA se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento de The Outlet Stores Alicante, que continúa consolidándose como referente en moda outlet y deporte

en la provincia, reuniendo las mejores marcas nacionales e internacionales en un entorno de compras único y con precios inigualables.

Sobre The Outlet Stores Alicante

The Outlet Stores Alicante, gestionado por Savills y propiedad de un fondo gestionado por UBS Europe SE, es el único activo de este tipo en la provincia de Alicante. Con una SBA de más de

35.000 m², en él se encuentran tiendas outlet de moda y deportivas de primer nivel, tales como Nike, Asics, Adidas, Puma, Guess, Tempe Inditex, Bimba y Lola, Levi’s o El Corte Inglés Outlet, así

como operadores de restauración y ocio, cines, gimnasio y bolera, junto a un supermercado Carrefour.

Sobre Savills

Desde hace más de 170 años, Savills ayuda a las personas a prosperar a través de lugares y espacios, bien sea a través de una empresa internacional en expansión, un inversor que desea

optimizar su cartera de forma sostenible o una familia que busca un nuevo hogar.

Cotizada en la Bolsa de Londres, cuentan con más de 42.000 profesionales en más de 70 países que colaboran, ofreciendo una cobertura y experiencia única en el mundo inmobiliario, en el sector terciario y en residencial prime.