El 89% de los profesionales considera esencial la formación continua

La necesidad de actualizar conocimientos y adquirir nuevas habilidades no es ya una opción, sino una exigencia para la mayoría de los profesionales. Así lo refleja estudio Las Claves del Mercado Laboral Actual, realizado por Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RR. HH., que revela que el 89% de los trabajadores considera que la formación es «muy» o «bastante» importante para su carrera. Una conclusión que trasciende género, edad y situación laboral, pero que muestra grandes disparidades según el sector productivo.

Según expertos de Gi Training, firma de formación y desarrollo de Gi Group Holding, las empresas que integran la formación como un eje estratégico no solo incrementan la productividad, sino que fortalecen la retención de talento y su capacidad para adaptarse a un mercado cambiante.

En este sentido, el 69% de los profesionales cree que el desarrollo profesional debe ser una responsabilidad compartida entre empleado y empleador, el 24% considera que es principalmente la empresa quien debería asumir esta tarea. Esta percepción es especialmente fuerte entre los menores de 25 años (36%) y en sectores como el de la alimentación (28%) y la manufactura (28%), donde el acceso a oportunidades formativas internas tiende a ser más limitado.

Escaso compromiso formativo de las empresas

Del estudio se desprende que el 17% de los profesionales afirma sentirse «totalmente respaldado» por su empresa en cuanto a formación y reciclaje profesional, mientras que el 39% reconoce recibir cierto apoyo, aunque lo considera insuficiente, y un 16% asegura no sentirse apoyado en absoluto.

El sector logístico lidera el compromiso formativo, según reconoce el 62% de los encuestados con un apoyo alto o total; seguido por ciencias de la vida (49%) y la industria alimentaria (51%). En el extremo contrario, el sector manufacturero destaca por la falta de respaldo: solo la mitad de los profesionales asegura que recibe apoyo y casi uno de cada cinco (20%) afirma que no hay ninguna ayuda para el desarrollo de habilidades.

Formación práctica y presencial, la más demandada

La formación práctica en el propio puesto de trabajo se impone como el método de aprendizaje favorito para más de la mitad de los profesionales (53%), seguida de cerca por la formación presencial y los talleres (47%). En sectores como la industria alimentaria y la logística, esta preferencia se dispara hasta el 60%.

Los cursos online, en especial los de carácter autodidacta, ganan terreno entre las generaciones más jóvenes. En cambio, fórmulas como el mentoring o la asistencia a conferencias todavía juegan un papel secundario, con apenas un 14% y un 16% de adeptos, respectivamente.

La mejora salarial, principal motivación para crecer profesionalmente

El aumento salarial se consolida como el gran impulso a la hora de buscar nuevas oportunidades profesionales, con un 63% de los profesionales, situándolo en primer lugar. A cierta distancia, la seguridad laboral (48%) y el crecimiento personal (38%) ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente. El deseo de ascender dentro de la propia organización aparece en cuarto lugar (33%), mientras que el reconocimiento por parte de la dirección apenas resulta determinante para el 18% de los profesionales.

Estos datos confirman que la brecha entre lo que los profesionales necesitan, y lo que reciben en materia de formación, sigue siendo amplia. Su objetivo es cerrar esa distancia con programas que combinen capacitación técnica y desarrollo de competencias transversales, asegurando que el aprendizaje responda a las exigencias actuales y prepare para los retos del futuro, indican desde Gi Training.