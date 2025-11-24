Abrir una franquicia en 2025: más oportunidades y un modelo como MBE que responde al mercado

Según los datos de la Asociación Española de la Franquicia (AEF), el sistema franquicia cerró 2024 con más enseñas, más establecimientos y un impacto económico relevante sobre el empleo y el PIB. Por su parte, el informe de la CNMC sobre el sector postal sitúa la paquetería y mensajería en cifras récord: más de 1.216 millones de envíos en 2024, con un crecimiento del 20% interanual. Estas dos tendencias se cruzan y hacen que modelos como el de MBE, centrados en servicios útiles y cercanos, sean cada vez más atractivos para emprender.

Una franquicia multiservicio para pymes, e-commerce y particulares

Abrir una franquicia MBE significa formar parte de una red que opera centros especializados en envíos, logística, impresión y soluciones de marketing local. Su clientela es híbrida, empresas, comercio electrónico y consumidores, lo que permite mantener actividad estable y diversificar ingresos. Con más de 260 centros en España y presencia en 57 países, MBE combina escala internacional con cercanía local.

Los nuevos franquiciados acceden a formación inicial, soporte operativo continuo, tecnología propia y acuerdos preferentes con operadores logísticos líderes en el sector. Esta fórmula permite, al emprendedor, centrarse en la gestión comercial y en el servicio al cliente, mientras MBE proporciona procesos estandarizados y herramientas para maximizar el rendimiento del negocio.

Un modelo que minimiza riesgos

Frente a modelos de negocio más expuestos a la estacionalidad o la moda, el modelo de MBE se apoya en necesidades estructurales: enviar, embalar, imprimir, externalizar procesos, entre otros. Además, el creciente peso del comercio electrónico y la digitalización de las pymes generan una demanda continua de este tipo de servicios.

Portavoz de MBE España: «Cuando alguien se pregunta cómo abrir una franquicia con recorrido, nuestro mensaje es claro: un negocio de servicios útiles para pymes y particulares, apoyado en acuerdos logísticos potentes, formación continua y una red que ya opera con éxito en todo el país. El objetivo es que el franquiciado se enfoque en vender y fidelizar, mientras la marca aporta procesos, tecnología y marketing».

