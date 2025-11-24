Flamenco en el Corazón: la única empresa en España que permite vivir el auténtico flamenco desde dentro

Nada de espectáculos para turistas. Nada de clichés.

Lo que propone Flamenco en el Corazón no existe en España: experiencias íntimas de convivencia, emociones y flamenco auténtico y salvaje, en lugares emblemáticos como Jerez o El Rocío. Los participantes comparten tertulias, rituales, tradición, gastronomía y noches de arte, como si formaran parte de una familia flamenca. La conexión es tan profunda que el 70% de los asistentes repiten, una cifra prácticamente inalcanzable en el sector del turismo experiencial.

Este formato —entre retiro emocional, inmersión cultural y viaje transformador— está despertando la atención de personas que buscan vivir algo auténtico, lejos del turismo masificado y con un fuerte impacto personal. Para muchas, es una experiencia que «cambia la forma de sentir la vida y te acerca más al origen».

La próxima gran vivencia será el fin de semana del 13 de diciembre en Jerez, donde Flamenco en el Corazón celebrará una inmersión en la zambomba y el flamenco de Jerez en plena temporada navideña jerezana, uno de los momentos más mágicos y tradicionales del año. Una oportunidad única para descubrir de cerca una tradición centenaria, guiada por artistas locales y en un ambiente cerrado y familiar. (Toda la información y cómo contactar en el enlace).

«Flamenco en el Corazón permite acceder a un mundo que en su forma más auténtica es un tanto hermético. Su misión es que la gente viva el flamenco con verdad, desde dentro, sin coreografías y en su forma más salvaje. Vivir el flamenco como cultura y como forma de vida. No como espectador, sino formando parte de ese círculo que se vive dentro de las casas flamencas«, explica Rosana Juárez, CEO de Flamenco en el Corazón, quien lidera personalmente cada experiencia y selecciona a los artistas, los espacios y los momentos que hacen posible que cada viaje sea irrepetible.

Si se quiere estar cerca del proyecto, también tienen una peña flamenca online donde profundizan en la cultura flamenca: Familia Flamenca. De esta forma se puede empezar a conocerlos de forma online hasta el día que se decida ir a vivirlo en primera persona.

Flamenco en el Corazón marca un antes y un después en la manera de acercarse al flamenco: Cultura, emoción y autenticidad sin filtros.

Redes sociales: Acceso Instagram.

Vídeos

¡Vive una experiencia auténtica de la mano de Flamenco en el Corazón!