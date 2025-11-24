Ignacio Purcell Mena lidera la expansión internacional de Black Star Group con foco en sostenibilidad

Ignacio Purcell Mena, CEO de Black Star Group, ha anunciado una nueva fase de crecimiento internacional de la compañía, centrada en la expansión de operaciones logísticas y comerciales en América Latina y Asia. Esta estrategia responde al interés por fortalecer las rutas de distribución de productos energéticos en mercados clave, aplicando criterios de eficiencia, control tecnológico y sostenibilidad ambiental.

El grupo, especializado en el almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos, opera desde hace años en Europa con presencia en diversas comunidades autónomas de España.

Bajo el liderazgo de Ignacio Purcell Mena, ha logrado diversificar sus operaciones y adaptarse a un entorno energético en transformación, apostando por soluciones logísticas más limpias y automatizadas.

«Sabemos que el sector energético está cambiando, y ese cambio no es solo tecnológico, también es geográfico. Hoy hay una demanda creciente en regiones donde la infraestructura energética aún necesita evolucionar. Por eso, nuestra estrategia está orientada a sumar allí donde podemos aportar valor y eficiencia,» explicó Ignacio Purcell Mena.

Nuevas operaciones con un modelo adaptable y responsable

La compañía ha comenzado a evaluar nuevas ubicaciones estratégicas para el desarrollo de terminales de almacenamiento y centros logísticos en el contexto internacional. Las localizaciones están siendo seleccionadas por su proyección económica, relevancia dentro del comercio energético global y el potencial para aplicar modelos de operación de bajo impacto ambiental.

Black Star Group busca replicar el modelo implementado en España, basado en automatización, control de emisiones y eficiencia energética, adaptándolo a contextos con necesidades logísticas específicas y exigencias regulatorias diversas.

Tecnología, trazabilidad y formación local

Además de la expansión operativa, Black Star Group también está reforzando sus sistemas de gestión digital para un mayor control en tiempo real de sus operaciones internacionales.

Esto incluye plataformas de trazabilidad para el transporte de combustibles, sistemas de monitoreo energético y protocolos de control de emisiones que buscan alinearse con los compromisos medioambientales exigidos en las zonas donde opera.

El objetivo de esta expansión no es únicamente comercial. Según explicó Ignacio Purcell Mena, parte del enfoque incluye un componente social y formativo: se prevé establecer convenios con instituciones locales para capacitar personal técnico en mantenimiento, logística y seguridad industrial, fortaleciendo el capital humano en zonas vinculadas a las operaciones del grupo.

«Expandirse también implica integrarse en el tejido social y económico de los lugares donde se trabaja. Queremos contribuir con conocimiento, inversión responsable y cooperación local», Ignacio Purcell añadió.

Consolidar una visión global desde la energía responsable

Con esta estrategia, Ignacio Purcell Mena consolida el posicionamiento de Black Star Group como un actor relevante dentro del nuevo escenario energético internacional, combinando experiencia en hidrocarburos con una visión centrada en eficiencia, digitalización y compromiso ambiental.