Elizabeth Arden crea el proyecto de ‘Emprendedoras’

Monti G. Benavides, fundadora de Mint & Rose, une su visión de autenticidad con la innovación de Elizabeth Arden. En su rutina, confía en el Sérum Alisador de arrugas Retinol+HPR Ceramide cápsulas

Creó el concepto de belleza total y el wellness, e hizo de sus productos y el Red Door Salón un destino ineludible para las mujeres más sofisticadas del mundo. Pintó la puerta de la entrada en color rojo vibrante para que todos supieran dónde encontrarlo y desde entonces, la puerta roja se convirtió en un icono de belleza. En su honor, Elizabeth Arden crea el proyecto de «Emprendedoras» que apoya y celebra el emprendimiento femenino con exclusivas colaboraciones.

Monti G. Benavides, fundadora de Mint & Rose, une su visión de autenticidad con la innovación de Elizabeth Arden. 

Apasionada por el diseño, la artesanía y la belleza que reside en los pequeños detalles, Monti G. Benavides, fundadora de la firma Mint & Rose, ha construido un universo que celebra la autenticidad y el estilo natural. Su marca refleja su manera de entender la elegancia: cercana, consciente y duradera.

Fiel a esa filosofía, Monti traslada su búsqueda de equilibrio y bienestar también al cuidado de su piel. En su rutina, confía en el Sérum Alisador de arrugas Retinol+HPR Ceramide cápsulas de Elizabeth Arden, un tratamiento que combina la potencia del retinol con la suavidad de la innovación HPR.

Estas cápsulas monodosis alisan arrugas y líneas de expresión, reafirman y refuerzan la barrera de hidratación y unifican el tono de la piel. Para Monti, representan el aliado perfecto y el reflejo de la confianza y la naturalidad que inspiran todas sus creaciones.

Además, como regalo* especial, Mint & Rose ha creado su icónico sweater Siesta en un color exclusivo para Elizabeth Arden. Una pieza que, al igual que el sérum, celebra la autenticidad, el estilo natural y la belleza que perdura en el tiempo.

*Promoción exclusiva en los centros de Elizabeth Arden de El Corte Inglés Castellana Goya, Pozuelo, Diagonal(Barcelona) Bilbao, Pintor Sorolla (Valencia), por compras superiores a 80€ en productos de Elizabeth Arden y hasta agotar existencias (200 unidades disponibles). Promoción limitada a una unidad por ticket de compra y no acumulable a otras ofertas.

