Keter Signature Collection: la llave para consolidar la integración total entre el hogar y el jardín

La integración total entre el interior y el exterior de una casa se ha convertido en la principal prioridad de aquellos que tanto valoran, ahora más que nunca, tener mucho más espacio vital. Herramientas y recursos para conseguirlo no faltan en el mercado, aunque realmente la clave, como tantas veces sucede en el territorio del interiorismo, no es la cantidad, sino la calidad: ganar espacio no debe hacerse a costa de la estética.

Por eso, Keter cuenta con una magnífica solución: la Signature Collection, una alternativa premium en acabado que imita a la madera que permite elevar el nivel del jardín y convertirlo en una extensión natural y sin fisuras de la vivienda.

Conseguir que el jardín se convierta en una habitación más

La creciente necesidad de maximizar el espacio y la tendencia a utilizar las áreas externas de la casa como habitaciones adicionales (bien sea para crear un comedor, otro salón o una zona de juegos), es perfectamente comprensible. Pero en Keter entienden que dichos cambios se deben hacer cuidando al máximo la estética. Es decir, los muebles de jardín para exterior se deben elegir con el mismo listón de exigencia que se hace con el mobiliario interior.

El anterior es el contexto perfecto para el nacimiento de colección Signature, que sirve para ejemplificar a la perfección esta filosofía: soluciones de almacenamiento que se integran fluidamente con el estilo de vida del consumidor. Y es que los productos de esta colección presentan acabados extraordinarios inspirados en la naturaleza y han sido concebidos para transformar cualquier espacio personal en un entorno exclusivo.

«Creemos que el almacenamiento exterior debe ser una extensión del diseño interior. Nuestra tecnología de vanguardia permite aplicar tratamientos únicos, creando estilos atractivos que no solo complementan, sino que también realzan significativamente el espacio vital exterior», señalan desde Keter para aportar todavía más contexto acerca de la necesidad por lanzar al mercado una colección del nivel de Signature.

Diseño versátil y una estética exclusiva

El éxito de la colección Signature reside en su capacidad para ofrecer un diseño premium que se adapta a diversos gustos estéticos. Una ambición alineada con los objetivos que persigue la marca a la hora de diseñar muebles de exterior que se fundan con el jardín en un concepto único. Para conseguirlo, solo hay que dar con el acabado que mejor se adapte al estilo de cada consumidor:

El acabado Walnut ofrece un tono oscuro e intenso, evocando un acabado moderno y sofisticado, disponible exclusivamente en keter.com.

ofrece un tono oscuro e intenso, evocando un acabado moderno y sofisticado, disponible exclusivamente en keter.com. El acabado Ashwood , por su parte, está inspirada en las tonalidades más claras de la madera natural, ideal para ambientes rústicos y acogedores, y se puede adquirir en Leroy Merlin.

, por su parte, está inspirada en las tonalidades más claras de la madera natural, ideal para ambientes rústicos y acogedores, y se puede adquirir en Leroy Merlin. Por último, el acabado Venetian destaca por su diseño de lama vertical distintivo, enfocado en la elegancia arquitectónica, disponible en Bauhaus.

La colección ofrece una amplia variedad de formatos —desde arcones de gran capacidad (como el 450L) hasta armarios de exterior y casetas de jardín de diversos tamaños—, garantizando que existe una solución diseñada en exclusiva para cada cliente con la que complementar a la perfección cada espacio exterior.

Una inversión duradera y sostenible

Además de comprometerse a lograr una fusión perfecta entre el exterior y el interior de la vivienda, desde Keter también aseguran que esta colección puede presumir de una larga vida útil y de reducir el consumo de recursos. Para el usuario final, ambas promesas se traducen en:

Mantenimiento cero: Las referencias de la colección Signature se fabrican con resina de alta calidad que imita a la madera, no requiere apenas mantenimiento y garantiza la resistencia a los rayos UV y a casi cualquier clima, sin necesidad de pintura, barnices o tratamientos.

Las referencias de la colección Signature se fabrican con resina de alta calidad que imita a la madera, no requiere apenas mantenimiento y garantiza la resistencia a los rayos UV y a casi cualquier clima, sin necesidad de pintura, barnices o tratamientos. Seguridad y funcionalidad: El montaje es realmente sencillo. Este mobiliario incluso cuenta con un mecanismo de bloqueo reforzado para proteger el contenido.

El montaje es realmente sencillo. Este mobiliario incluso cuenta con un mecanismo de bloqueo reforzado para proteger el contenido. Compromiso con el futuro: La gama es un ejemplo de sostenibilidad al ser 100% reciclable y utilizar cero productos de un solo uso, posicionándose como una elección responsable y duradera para el hogar.

Con la colección Signature, Keter no vende únicamente una tendencia: estos muebles de exterior son una herramienta con la que facilitan a los consumidores la opción de cumplir el sueño de vivir sin límites entre el interior y el exterior de su hogar.