NEVAL investiga los nematodos como indicadores del equilibrio del suelo en línea con ‘Soil Health’ europea

NEVAL trabaja junto a universidades, centros tecnológicos y empresas del sector agroalimentario, integrando nematología, biotecnología y biocontrol, así como determinando parámetros de los bioestimulantes para mejorar la productividad, resiliencia y sostenibilidad de los sistemas agrícolas.

Los nematodos como indicadores de Salud del Suelo

A través de su Servicio de Sostenibilidad, NEVAL cuantifica nematodos bacterívoros, fungívoros, omnívoros, depredadores, entomopatógenos y fitoparásitos, generando un perfil funcional del suelo que permite:

– Detectar desequilibrios en la actividad biológica.

– Determinar procesos de degradación o capacidad de regeneración.

– Evaluar infestación por nematodos fitoparásitos.

– Medir la respuesta del suelo a prácticas de manejo e insumos bio.

Estos datos se integran en índices nematológicos internacionales utilizados para interpretar la diversidad funcional y la estabilidad del ecosistema edáfico, proporcionando una evaluación agrobiológica rigurosa.

NEPOT® Test: tecnología de referencia en biocontrol

Desarrollado y patentado por NEVAL, permite evaluar de forma rápida y reproducible la mortalidad y el comportamiento de los nematodos frente a productos nematicidas y agentes de biocontrol.

Tras esta fase inicial, se llevan a cabo los ensayos de eficacia según legislación de productos fitosanitarios, incluyendo el Reglamento (CE) 1107/2009 y el Reglamento de Ejecución (UE) 284/2013, aplicando además las Normas EPPO.

Estos ensayos se realizan tanto en campos experimentales de NEVAL, donde se controla el inóculo y la homogeneidad, como en explotaciones de agricultores en territorio nacional, así como Países Bajos.

NEVAL cuenta con acreditación EOR y está registrada como CIR, garantizando estudios válidos para el registro de fitosanitarios y soluciones de biocontrol.

Bioestimulantes y equilibrio biológico del suelo

NEVAL evalúa los efectos de los bioestimulantes siguiendo el Reglamento (UE) 2019/1009, pioneros integrando respuestas nematológicas como indicadores funcionales del equilibrio biológico del suelo. Los nematodos bacterívoros aportan información clave sobre la dinámica microbiana, mientras que fungívoros, omnívoros y depredadores permiten interpretar el estado ecológico global de la rizosfera.

NEVAL analiza los cuatro claims regulados por Europa:

– Eficiencia en el uso de nutrientes.

– Tolerancia al estrés abiótico.

– Rasgos agronómicos

– Disponibilidad de nutrientes en suelo o rizosfera.

Este enfoque aporta una evaluación completa y técnicamente sólida del comportamiento de los productos en el sistema suelo-planta.

Sobre NEVAL

NEVAL Grupo Farmalent S.L. es una CRO acreditada para Ensayos Oficialmente Reconocidos (EOR) en fitosanitarios, biocontrol y bioestimulantes. Su laboratorio está autorizado para el diagnóstico de nematodos fitoparásitos y cuarentenarios, consolidándose como referente nacional en nematología aplicada, sostenibilidad del suelo y ensayos de eficacia.