Amea da la bienvenida a Loredana Gorghiu como Socia y Directora Ejecutiva

Desde su llegada a España en 2014, Loredana ha desarrollado una trayectoria marcada por el liderazgo, la disciplina y una visión estratégica que la han posicionado como una figura reconocida en el mercado prime de la Costa del Sol. Ha dirigido equipos en firmas consolidadas, gestionado transacciones complejas y asesorado en operaciones que superan los 600 millones de euros, más de 170 millones de ellos gestionados de manera directa. Su capacidad para generar relaciones de confianza con familias, inversores y promotores de toda Europa se ha convertido en uno de los pilares de su éxito. Su filosofía se basa en claridad, coherencia y un compromiso firme con el valor a largo plazo.

Para Loredana, Amea representa una forma de trabajar con la que conecta profundamente: estructura, integridad y calidad. Ha seguido de cerca la evolución de la firma y siempre ha valorado su enfoque preciso y humano en el ámbito inmobiliario y del desarrollo. Su incorporación marca el inicio de una etapa centrada en reforzar esa visión, consolidar el talento del equipo y asegurar que cada cliente reciba un servicio verdaderamente cuidado y personalizado.

Su estilo de liderazgo se define por la serenidad y la constancia. Cree en la importancia de establecer una dirección clara que permita a cada miembro del equipo ofrecer lo mejor de sí mismo. Para ella, liderar es crear alineación, asumir responsabilidad y construir un entorno donde la excelencia sea una consecuencia natural del trabajo bien acompañado.

A lo largo de su carrera, Loredana ha comprobado que el éxito sostenido en el segmento prime está estrechamente ligado a las relaciones personales. Considera que el inmobiliario, en este nivel, es un sector profundamente humano: se trata de comprender motivaciones, expectativas y objetivos más allá de las cifras. La fidelidad de sus clientes, muchos de ellos acompañándola durante años, refleja la importancia de la coherencia, la honestidad y el cumplimiento constante de lo prometido.

Su visión para Amea se centra en fortalecer su posición como referente de confianza en el mercado de Marbella. La firma aspira a ofrecer un servicio integral que acompañe tanto a compradores como a inversores en cada fase del proceso: desde la estructuración de inversiones y la localización de terrenos hasta la gestión de proyectos, incluyendo la coordinación con arquitectos, interioristas, diseñadores y abogados.

Loredana observa que Marbella vive un momento de consolidación internacional. La llegada de conceptos hoteleros como Cipriani, Gaia o La Petite Maison, junto con residencias de marca como Dolce & Gabbana, Fendi, Lamborghini y St. Regis, demuestra la solidez del mercado y la creciente demanda de productos de alta calidad.

Lo que más la motiva en esta nueva etapa es el potencial de crecimiento de Amea. Con nuevos proyectos en marcha y colaboraciones con equipos de diseño excepcionales, la firma se prepara para avanzar con propósito, manteniéndose fiel a su esencia y a los valores que la diferencian.