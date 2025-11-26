NN Working presenta un gran espacio sanitario disponible para alquiler en la zona alta de Barcelona

NN Working presenta un equipamiento de uso sanitario de 4.000 m² en el edificio Bonanova, 69, un espacio único para la implantación de consultorios médicos, clínicas ambulatorias o centros de especialidades en una de las áreas con mayor prestigio sanitario de la ciudad.

Ubicado en los bajos del histórico edificio que albergó la Clínica Dexeus —actualmente SAR Quavitae—, el activo se sitúa en una zona reconocida por concentrar consultorios, quirófanos y centros médicos de referencia, ofreciendo una ubicación estratégica y perfectamente conectada.

Un espacio versátil, personalizable y preparado para uso médico

El equipamiento se distribuye en tres plantas, con accesos independientes desde Passeig de la Bonanova, 69 y Carrer Dalmases / Calatrava, permitiendo una gestión de flujos eficiente y cómoda para pacientes, profesionales y servicios.

El espacio cuenta con espacios disponibles para:

Planta baja (441,73 m²)

Recepción y áreas administrativas

Consultorios, despachos y salas de reuniones

Zona de farmacia

Espacios para empleados (vestuarios, lavabos, zonas comunes)

Locales comerciales con luz natural

Planta -1 (982 m²)

Consultorios y salas de reuniones

Áreas de espera

Vestíbulo

Almacenes y zona de mantenimiento

Planta -2 (1.905 m²)

Entrada principal desde Dalmases

Zona administrativa con luz natural

7 quirófanos completamente adaptables

Áreas de recuperación para 8 pacientes

Acceso para ambulancias

Vestuarios, zonas técnicas e instalaciones

Planta -3 (705,68 m²)

Vestuarios

Almacén

Además, dispone de una central de gases medicinales, salas técnicas y múltiples áreas diseñadas específicamente para actividad sanitaria intensiva.

Imagen corporativa y accesibilidad

La entrada por Carrer de Dalmases permite proyectar una identidad corporativa propia, gracias a un espacio totalmente personalizable y con visibilidad directa desde la calle.

Los accesos han sido diseñados para ofrecer máxima comodidad, fluidez y adaptabilidad a todos los usuarios.

El edificio está muy bien conectado con transporte público —Ferrocarrils de la Generalitat (L6 y L12) y líneas de autobús 75 y H4—, y dispone de parkings NN a pocos metros para facilitar el acceso de pacientes y trabajadores.

Un entorno pensado para la excelencia médica

Las instalaciones han sido concebidas para cubrir diversas especialidades sanitarias —como traumatología, dermatología u oftalmología— y permiten adaptar los espacios a los requerimientos de diferentes modelos de clínica de día o centro médico integral.