31 empresas acuden hoy a la UPV a ojear a su mejor talento

La Universitat Politècnica de València ha celebrado hoy la jornada final de la novena edición de su programa de captación de talento ‘Quédate’, promovido por el Vicerrectorado de Empleo, Formación Permanente y Lenguas.

Durante toda la mañana, cien estudiantes y titulados/as -seleccionados/as por su excelencia académica y competencias transversales- han tenido la oportunidad de conectar con los/as responsables de recursos humanos de treinta y una empresas de prestigio en una jornada de dinámicas, networking y selección profesional.

Un programa pionero para retener el talento

Desde su puesta en marcha, ‘Quédate’ se ha consolidado como una iniciativa estratégica para la retención del talento en el entorno valenciano y español. Su modelo combina la evaluación de méritos (expediente académico, idiomas, prácticas, participación en proyectos) con dinámicas de grupo y un perfil curricular detallado para elegir a las 100 candidaturas de entre 500 solicitantes, quienes después han pasado a la jornada de captación con empresas.

La jornada final -celebrada hoy y dirigida por Grupo La Plana- ha incluido pruebas grupales y presentaciones y ha concluido con una sesión de networking entre jóvenes y empresas en las que se ha llegado a cerrar alguna oportunidad laboral.

Para la UPV, el programa es clave en su estrategia de conexión con el tejido productivo valenciano y así lo explica la vicerrectora Elena de la Poza: «Nuestro compromiso con la sociedad es formar a los mejores y retener a ese talento aquí, en Valencia y en España. Programas como ‘Quédate’ no solo son una puerta al mercado laboral, sino también un puente entre la universidad y las empresas, donde el conocimiento se convierte en acción y en progreso. Apostamos por jóvenes con potencial, con ilusión, para construir un futuro próspero que revierta en nuestra comunidad».

Con un porcentaje de oferta de prácticas y de contratos laborales, superior al 75%, en las nueve ediciones ya celebradas, ‘Quédate’ se consolida como uno de los encuentros universitarios más relevantes de la Comunitat Valenciana para conectar talento joven y empresa.

Talento y empresas

Este año el grupo ganador ha estado formado por los jóvenes: Juan Amado, Marina Aparicio, Julen Astiz, Hugo Morcillo, Álvaro Pérez, Karen Pironi, Lucía Poveda, Balma Quiles, Sol Ramírez y César Sánchez.

Entre los 100 elegidos, Javier Martínez Llinares, graduado en Ciencia de Datos y actualmente cursando el Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital, ha afirmado: «Valoro mucho esta oportunidad y confío en que me permita contactar con grandes empresas, compartir ideas y entender qué valor puedo aportarles como profesional».

Para las compañías participantes, ‘Quédate’ es una vía directa para detectar talento con excelencia académica y habilidades interpersonales. Así lo explica Águeda Vilarrasa, responsable de Organización y Desarrollo de Stadler Rail Valencia: «Stadler ha participado en el programa desde su primera edición. Siempre lo hemos considerado una gran oportunidad para conocer de primera mano estudiantes brillantes y donde apostar por el empleo juvenil de calidad, ofreciendo oportunidades a jóvenes con talento, algunos de los cuales han consolidado su trayectoria profesional en nuestra empresa».