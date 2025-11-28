Ekurhuleni (Sudáfrica) protege la red del campus eléctrico con la tecnología Wi-Fi Shield de Huawei

La Ciudad de Ekurhuleni (COE, por sus siglas en inglés), ubicada en la provincia de Gauteng, Sudáfrica, es ampliamente reconocida como una de las zonas económicas clave más urbanizadas (97%) e industrialmente desarrolladas del país.

COE está acelerando su transformación digital. La fiabilidad del suministro eléctrico es un factor clave para la vitalidad de la ciudad. Los equipos originales de la red del campus eléctrico de COE estaban obsoletos, y muchos dispositivos aún funcionaban con estándares Wi-Fi 5. La consecuente debilidad de la señal y cobertura limitada estaban afectando significativamente a la productividad del personal y a la experiencia general de la red. En la antigua red de campus inalámbrica, la gran cantidad de dispositivos inalámbricos en funcionamiento hacía que la resolución manual de fallos, dispositivo por dispositivo, consumiera mucho tiempo y aumentara significativamente los costos operativos. La seguridad de los datos también constituía un problema prioritario. Debido a la infraestructura de red desactualizada y con medidas de seguridad insuficientes, los altos funcionarios del departamento eléctrico de COE seguían profundamente preocupados por posibles filtraciones de datos.

Frente a estos tres grandes desafíos, y aprovechando la solución de red de campus de 10 Gbps de alta calidad Xinghe Intelligent de Huawei, la red de campus eléctricos de COE se centró en tres objetivos principales.

Acceso Wi-Fi 7 ultrarrápido que impulsa la eficiencia en las oficinas: Mejorar la eficiencia de la conectividad inalámbrica en las oficinas era una prioridad clave para COE. Para lograrlo, adoptó la tecnología Wi-Fi 7 de Huawei, que ofrece acceso inalámbrico de alta velocidad y cobertura de red completa, estableciendo una base sólida para el futuro crecimiento del negocio.

Wi-Fi Shield protege la red del campus eléctrico: Las señales inalámbricas pueden ser interceptadas. Huawei ha sido pionera en una innovadora tecnología llamada Wi-Fi Shield. El punto de acceso (AP) detecta con precisión la localización física del usuario objetivo. Al transmitir paquetes de datos, emite simultáneamente una señal de ruido aleatoria.

Fuera de la ubicación objetivo, la señal de ruido persiste y resulta imposible recuperar datos de paquetes válidos.

De acuerdo con requisitos de aplicación específicos, el departamento eléctrico de COE ha establecido zonas de protección Wi-Fi Shield en estaciones de peaje al aire libre y en áreas de oficinas dentro del campus, evitando eficazmente la interceptación de datos y el almacenamiento no autorizado de información.

El mapa digital mejora la eficiencia de la operación y el mantenimiento con visibilidad total y gestión inteligente: Optimizar la operación y el mantenimiento también era una prioridad clave para COE. Para ello, COE ha implementado el mapa digital de red de campus de Huawei, una plataforma que permite la gestión centralizada de dispositivos, la visualización de la red y una operación y mantenimiento unificados, mejorando la eficiencia administrativa y reduciendo significativamente los costos operativos.

La construcción de la red de campus eléctrico de alta calidad de 10 Gbps de COE ha establecido un referente para la infraestructura avanzada en los despliegues de redes gubernamentales. Se espera que este logro impulse una ola de innovación en el desarrollo de redes de campus en toda la región.