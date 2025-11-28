Experiencias que transforman marcas: la agencia de Barcelona que domina el marketing sensorial en España

La evolución del marketing sensorial en España: del impacto visual a la experiencia completa
El marketing sensorial se ha consolidado como una de las estrategias más efectivas para generar recuerdo y diferenciación en un mercado saturado de estímulos. Con este enfoque, Punto Singular, agencia especializada en activaciones con sede en Barcelona, desarrolla proyectos donde la vista, el sonido, el tacto e incluso el olor se combinan para activar emociones y fortalecer la conexión entre marca y público.
La compañía trabaja para empresas de distintos sectores —desde retail y automoción hasta alimentación, tecnología o gran consumo— ofreciendo soluciones que van desde experiencias inmersivas y eventos corporativos hasta activaciones en punto de venta y recorridos sensoriales personalizados.
Barcelona como centro creativo del marketing experiencial
Desde su sede en Barcelona, Punto Singular coordina proyectos en toda España y ha convertido a la ciudad en uno de los polos creativos del marketing experiencial. La empresa destaca por integrar tendencias como:
Ambientes olfativos aplicados a marca y retail
Escenografías interactivas y tecnología inmersiva
Sonido corporativo y paisajes sonoros
Instalaciones multisensoriales para eventos
Experiencias itinerantes y acciones «street marketing»
Este enfoque permite generar no solo impacto visual, sino experiencias memorables que involucran al público y refuerzan la identidad de marca.
Marketing sensorial para transformar la relación entre empresas y consumidores
La compañía subraya que el marketing sensorial no se limita a decorar espacios o añadir efectos, sino a diseñar experiencias significativas. Entre sus proyectos más recientes destacan activaciones donde se integran:
Aromas corporativos específicos para reforzar la esencia de marca
Texturas y materiales diseñados para potenciar el storytelling
Iluminación dinámica que modifica el ambiente emocional
Contenidos 360º e interactivos
Montajes efímeros que invitan a la participación del público
Según la empresa, la clave está en combinar creatividad y análisis del comportamiento para generar experiencias que influyan en la percepción, decisión de compra y fidelidad del cliente.
Proyectos en toda España
Aunque su base operativa está en Barcelona, Punto Singular ejecuta proyectos en ciudades como Madrid, Valencia, Bilbao, Málaga, Sevilla, Zaragoza, A Coruña, Murcia o Vitoria, entre otras. Su capacidad de producción y logística le permite desarrollar experiencias tanto para espacios comerciales como para eventos corporativos, presentaciones de producto, ferias y activaciones al aire libre.
Este despliegue convierte a la agencia en uno de los referentes nacionales y europeos del marketing sensorial y del marketing experiencial aplicado a entornos reales.
Una tendencia al alza en el sector del branding y los eventos
El creciente interés por las experiencias de marca responde a un cambio en el comportamiento del consumidor, que valora cada vez más la autenticidad, la emoción y la vivencia directa. En este contexto, el marketing sensorial se ha posicionado como una herramienta clave para diferenciarse en un mercado competitivo y atraer a un público saturado de impactos digitales.
Punto Singular prevé que en los próximos años aumente la demanda de proyectos que integren creatividad, estímulos multisensoriales y tecnología inmersiva, especialmente en sectores como el retail, los centros comerciales, la automoción y los eventos corporativos.
Sobre Punto Singular
Punto Singular S.L. es una agencia especializada en marketing sensorial y experiencias de marca con sede en Barcelona y presencia operativa en toda España. Desarrolla proyectos de diseño sensorial, activaciones de marca, instalaciones interactivas, eventos corporativos y soluciones creativas basadas en estímulos visuales, sonoros, olfativos y táctiles. Con un equipo multidisciplinar, la empresa combina creatividad, tecnología y análisis del comportamiento para transformar la relación entre marcas y consumidores.
Sitio web: https://puntosingular.es/