Experiencias que transforman marcas: la agencia de Barcelona que domina el marketing sensorial en España

Punto Singular, agencia especializada en marketing sensorial y experiencias de marca, impulsa desde Barcelona proyectos inmersivos para empresas de toda España. La compañía desarrolla acciones que combinan tecnología, creatividad y estímulos multisensoriales para reforzar la conexión entre marcas y consumidores en eventos, activaciones y centros comerciales

La evolución del marketing sensorial en España: del impacto visual a la experiencia completa
El marketing sensorial se ha consolidado como una de las estrategias más efectivas para generar recuerdo y diferenciación en un mercado saturado de estímulos. Con este enfoque, Punto Singular, agencia especializada en activaciones con sede en Barcelona, desarrolla proyectos donde la vista, el sonido, el tacto e incluso el olor se combinan para activar emociones y fortalecer la conexión entre marca y público.

La compañía trabaja para empresas de distintos sectores —desde retail y automoción hasta alimentación, tecnología o gran consumo— ofreciendo soluciones que van desde experiencias inmersivas y eventos corporativos hasta activaciones en punto de venta y recorridos sensoriales personalizados.

Barcelona como centro creativo del marketing experiencial
Desde su sede en Barcelona, Punto Singular coordina proyectos en toda España y ha convertido a la ciudad en uno de los polos creativos del marketing experiencial. La empresa destaca por integrar tendencias como:

  • Ambientes olfativos aplicados a marca y retail

  • Escenografías interactivas y tecnología inmersiva

  • Sonido corporativo y paisajes sonoros

  • Instalaciones multisensoriales para eventos

  • Experiencias itinerantes y acciones «street marketing»

Este enfoque permite generar no solo impacto visual, sino experiencias memorables que involucran al público y refuerzan la identidad de marca.

Marketing sensorial para transformar la relación entre empresas y consumidores
La compañía subraya que el marketing sensorial no se limita a decorar espacios o añadir efectos, sino a diseñar experiencias significativas. Entre sus proyectos más recientes destacan activaciones donde se integran:

  • Aromas corporativos específicos para reforzar la esencia de marca

  • Texturas y materiales diseñados para potenciar el storytelling

  • Iluminación dinámica que modifica el ambiente emocional

  • Contenidos 360º e interactivos

  • Montajes efímeros que invitan a la participación del público

Según la empresa, la clave está en combinar creatividad y análisis del comportamiento para generar experiencias que influyan en la percepción, decisión de compra y fidelidad del cliente.

Proyectos en toda España
Aunque su base operativa está en Barcelona, Punto Singular ejecuta proyectos en ciudades como Madrid, Valencia, Bilbao, Málaga, Sevilla, Zaragoza, A Coruña, Murcia o Vitoria, entre otras. Su capacidad de producción y logística le permite desarrollar experiencias tanto para espacios comerciales como para eventos corporativos, presentaciones de producto, ferias y activaciones al aire libre.

Este despliegue convierte a la agencia en uno de los referentes nacionales y europeos del marketing sensorial y del marketing experiencial aplicado a entornos reales.

Una tendencia al alza en el sector del branding y los eventos
El creciente interés por las experiencias de marca responde a un cambio en el comportamiento del consumidor, que valora cada vez más la autenticidad, la emoción y la vivencia directa. En este contexto, el marketing sensorial se ha posicionado como una herramienta clave para diferenciarse en un mercado competitivo y atraer a un público saturado de impactos digitales.

Punto Singular prevé que en los próximos años aumente la demanda de proyectos que integren creatividad, estímulos multisensoriales y tecnología inmersiva, especialmente en sectores como el retail, los centros comerciales, la automoción y los eventos corporativos.

Sobre Punto Singular
Punto Singular S.L. es una agencia especializada en marketing sensorial y experiencias de marca con sede en Barcelona y presencia operativa en toda España. Desarrolla proyectos de diseño sensorial, activaciones de marca, instalaciones interactivas, eventos corporativos y soluciones creativas basadas en estímulos visuales, sonoros, olfativos y táctiles. Con un equipo multidisciplinar, la empresa combina creatividad, tecnología y análisis del comportamiento para transformar la relación entre marcas y consumidores.

Sitio web: https://puntosingular.es/

