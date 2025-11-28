Expertos en robótica, energía y chips llaman desde Valencia a abordar los grandes desafíos tecnológicos

El evento New In Valencia Top Tech Challenge ha defendido la idea de que Valencia tiene el potencial y la oportunidad de convertirse en un territorio europeo de referencia en innovación si impulsa ideas útiles y trabaja en ámbitos como la sostenibilidad, la economía circular, las smart cities, la electromovilidad y la microelectrónica vinculada a la industria 4.0. «Todos estos desarrollos podrían hacerse desde aquí: esto no es futuro, es presente, y hay que tomar las riendas de ello», ha afirmado el ponente principal, Eduardo Castelló (MIT Media Lab).

El evento, organizado por Atlas Tecnológico con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia y Valencia Innovation Capital, ha reunido hoy en la Fundación Bancaja de Valencia a grandes ponentes valencianos, nacionales e internacionales para abordar el reto planteado en el Informe Draghi de «superar la trampa tecnológica media» y promover proyectos de innovación tecnológica de excelencia. Grandes compañías globales han apoyado el evento, como Siemens, Bosch, Iberdrola, Fersa o Global Omnium. Conversarán con empresas tecnológicas como FYLA, PhotonicSENS y MaxLinear.

En su ponencia, Castelló, investigador del MIT Media Lab y profesor de la IE University, ha «provocado» al auditorio recordando que el futuro de la robótica no es una promesa lejana sino un presente que se puede construir desde Valencia si se toman las riendas. Desde sus inicios en Japón con el profesor Ishiguro, hasta su paso por el MIT Media Lab, ha relatado cómo sus investigaciones han explorado la telepresencia, los enjambres robóticos, la movilidad autónoma y la creación de «universos» tecnológicos que integran mundo físico y digital.

Castelló ha presentado varios proyectos que exploran los límites de la autonomía de las máquinas, desde brazos robóticos que amplían la experiencia física con información digital hasta sistemas que fomentan comportamientos sostenibles mediante incentivos. Entre ellos, ha destacado GaKa-Chu, un robot industrial convertido en «artista emprendedor» capaz de financiarse vendiendo sus propias obras. Iniciativas que, según ha señalado, no pretenden reforzar el tópico del robot bueno o malo, sino abrir un debate más profundo sobre si la tecnología ayuda a pensar mejor o limita.

Mesas redondas

Cuatro mesas redondas han promovido el debate acerca de los retos y oportunidades que se abren en un territorio para la innovación y la transformación tecnológica. La primera, dedicada a energía verde y economía circular, ha estado moderada por el periodista de RTVE Sergio Martín. En ella han participado Román Ponz (director de Transformación Digital de Global Omnium), Nina Bergmann (directora de sostenibilidad de Siemens), Eva Giner (directora de Innovación en SPB) y Arantza Bárcena (directora General en Logistop).

Los ponentes han coincidido en que la sostenibilidad exige inversión, digitalización y decisiones basadas en datos. Román Ponz ha remarcado que «es cara» y que el reto pasa por alcanzar la neutralidad energética en el ciclo del agua, mientras que Nina Bergmann, directora de Sostenibilidad de Siemens, ha defendido empezar «con un producto digital», recordando que el 80% del impacto ambiental se define en la fase de diseño y que los datos y los gemelos digitales son clave para la economía circular.

La segunda mesa redonda, que ha versado sobre electromovilidad, ha sido moderada por José Antonio García Pacheco, CIO de Astara, y ha contado con la visión de Pablo González (gerente de Ventas de Mobility para el grupo Volkswagen de Bosch España), Miguel Navarrete (Strategic Projects en Lodisna) y Javier Salvador (Chief Business Development Officer en Bikone).

Pablo González ha destacado señales positivas en la automoción, como la bajada de precios en los coches eléctricos que permitirá la llegada de modelos de gama media a España, aunque con una evolución todavía lenta. Javier Salvador ha subrayado la necesidad de mejorar las infraestructuras de carga, junto con la innovación en baterías y experiencia de usuario. Pese a las dificultades, ambos han coincidido en que España tiene capacidad industrial y tecnológica para avanzar hacia una movilidad eléctrica más competitiva y accesible.

En la tercera mesa, dedicada a los nuevos modelos urbanos, marcados por el encuentro con el ciudadano, han participado Javier G. Recuenco (CSO & Founder Singular Solving), Cristina Oliete (gerente Mercat Central València y secretaria general METRAE) y Fátima Domínguez (responsable de Innovación en Smart Cities de Iberdrola), moderados por Isabel Fernández Peñuelas, directora de Estudios de Futuros en TheFuturesFactory.

Javier G. Recuenco ha advertido de la complejidad de gestionar millones de personas y de los costes energéticos y sociales de la inteligencia artificial, que podrían derivar en regulación. Cristina Oliete, gerente del Mercat Central de València, ha defendido el factor humano como puente entre pasado, presente e innovación, mientras que Fátima Domínguez ha señalado la eficiencia y la electrificación como claves del futuro urbano. Todos han coincidido en que planificación, tecnología y sostenibilidad serán decisivas para las ciudades del futuro.

Por último, la cuarta mesa, titulada ‘Microelectrónica, computación cuántica e industria 4.0’, ha estado moderada por Carlos G. Triviño, CEO de Gobernanza Industrial, y ha contado con la participación de Jorge Blasco, fundador y CTO de PhotonicSENS; Marcos Martínez, director de Standards Engineering en MaxLinear; Viorel Otgon, director de Operaciones en FYLA; y Fran Alcalá, CEO de Celestia TST.

Los expertos han coincidido en que la microelectrónica es clave para decidir el futuro industrial y han reclamado mayor apoyo público, con mejores mecanismos de ejecución. Jorge Blasco ha criticado la gestión del PERTE Chip como «una oportunidad perdida», mientras Marcos Martínez ha subrayado el carácter estratégico y excepcional del sector.

Además, han urgido a replantear el marco financiero europeo para priorizar producto y empleo, superar el miedo a financiar la innovación y reforzar una colaboración público-privada más flexible, sin perder la independencia empresarial.

En la clausura, el CEO de Atlas Tecnológico, Pablo Oliete, ha reafirmado el compromiso de la compañía con el debate sobre la innovación en Valencia y con la celebración anual del evento New In para generar nuevas oportunidades empresariales.