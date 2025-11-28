STIHL España recibe la visita de Elke Büdenbender, primera dama alemana

En el marco de su visita oficial a España, la primera dama de Alemania, Elke Büdenbender, ha dedicado parte de su jornada a conocer las instalaciones de STIHL en Torres de la Alameda. Acompañada por miembros de la Embajada alemana en España, Büdenbender ha visitado el centro de formación, el centro logístico y las oficinas de STIHL España, mostrando especial interés por el programa de Formación Profesional Dual que la compañía desarrolla en colaboración con FEDA Madrid.

Durante el recorrido, la primera dama estuvo acompañada por tres estudiantes que actualmente participan en este programa: Ronan Hessling y Lukas Brach, en el ciclo de Gestión Industrial, y Myriam Rodrigo, en el programa de Mecatrónica. Los jóvenes compartieron con ella sus experiencias tanto en la escuela como en la empresa, donde realizan prácticas que representan el 65% de su formación a lo largo de dos años.

La visita comenzó en el centro de formación, donde Büdenbender fue recibida por Bernd Hullerum, CEO de STIHL España. Tras saludar a los estudiantes y recorrer el showroom, el grupo visitó las aulas técnicas, por las que pasan cada año cerca de 1.000 alumnos. Posteriormente, en el exterior, la primera dama pudo conocer y probar algunas de las máquinas de batería de la marca, como la minisierra GTA 26 y los sopladores BGA 30 y BGA 250, comprobando las ventajas de esta tecnología innovadora.

El itinerario continuó en el centro logístico, donde Büdenbender conversó con Natalia Julca, ex alumna de FEDA Madrid que realizó su FP Dual en Logística con STIHL y que, tras completar su formación, fue contratada por la compañía. La primera dama mostró gran interés por el sistema Autostore, que optimiza el picking en el almacén y garantiza un suministro ágil de repuestos y accesorios. La jornada concluyó con la presentación del equipo completo de STIHL España y una fotografía grupal. Como recuerdo de su visita, Bernd Hullerum entregó a Büdenbender un obsequio institucional.

STIHL mantiene un firme compromiso con la formación como eje de su éxito. Desde 2012 colabora con FEDA Madrid en programas de FP Dual y, desde 2001, con EWA Duale Europäische Wirtschaftsakademie en estudios superiores duales. Además, impulsa becas y formación continua para empleados y distribuidores. Este compromiso se reforzó en 2016 con la inauguración del Centro de Formación de STIHL en España, fruto de una inversión de más de 3,5 millones de euros y con más de 2.000 m² de modernas instalaciones, que acogen cada año a cerca de 1.000 profesionales.

Con iniciativas como estas, STIHL reafirma su apuesta por el desarrollo profesional de los jóvenes y por ofrecer un servicio especializado que responde a las exigencias de sus clientes.