wiwink refuerza su plataforma para pymes y autónomos con facturación Veri*factu y control horario integrado

Veri*factu para PYMES y autónomos: listas para 2026

España implantará en 2026 la obligatoriedad del uso de Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) adaptados a Veri*factu. wiwink permite adelantarse a este cambio, incorporando facturación electrónica preparada para el envío de registros con trazabilidad e integridad garantizadas, evitando manipulaciones y minimizando riesgos de sanciones.

El objetivo: que la adaptación al nuevo marco legal sea automática, simple y sin migraciones de herramientas en el último momento.

Control horario integrado para PYMES: el registro obligatorio, por fin sencillo

Desde 2019, todas las empresas deben registrar diariamente la jornada de sus empleados. Con wiwink, las PYMES pueden cumplir esta normativa sin hojas de cálculo ni papel, gracias a un fichaje digital accesible desde cualquier dispositivo, alertas automáticas e historial de registros conservado conforme a la ley.

Además, la plataforma permite gestionar equipos con geolocalización, registrar ausencias y vacaciones, y centralizar documentación laboral (como contratos, nóminas y comunicados internos) en un espacio seguro y accesible.

En un entorno donde cumplir con la ley es una exigencia creciente, contar con una herramienta confiable como wiwink reduce carga administrativa, minimiza riesgos y libera tiempo para que puedan centrarse en su negocio.

De la normativa al crecimiento: el CRM que acelera el negocio

Más allá del cumplimiento fiscal y laboral, wiwink unifica la gestión empresarial en un solo sistema, evitando múltiples herramientas desconectadas que incrementan los costes, fragmentan la información y generan errores.

Las PYMES y autónomos pueden gestionar clientes y oportunidades, enviar documentos para firma digital integrados en el CRM, coordinar partes de trabajo e instalaciones, resolver incidencias, medir satisfacción mediante encuestas y activar campañas de email marketing. Además, y con el portal de cliente y el portal de técnicos, las comunicaciones y las relaciones con el equipo y el cliente final se vuelven más ágiles y profesionales.

Cumple con la ley, impulsa las ventas, ahorra tiempo, centraliza la información, mejora el control y fideliza a los clientes, todo, con wiwink.