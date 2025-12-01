El Bosque Encantado abre DINOLANDIA MADRID el 28 de marzo: una experiencia entre dinosaurios para familias

El Bosque Encantado, considerado uno de los jardines botánicos más singulares y hermosos de España, conocido por sus más de 300 esculturas vegetales vivas, anuncia la creación y próxima apertura de DINOLANDIA MADRID, un nuevo parque temático de dinosaurios que promete convertirse en uno de los grandes atractivos turísticos del país en 2026. La inauguración está prevista para el 28 de marzo en un espacio natural de 22.000 metros cuadrados de bosque dentro del propio parque.

Con esta ampliación, El Bosque Encantado da un salto histórico en su oferta de ocio y naturaleza, incorporando decenas de réplicas con movimiento y voz de dinosaurios, muchas de ellas a tamaño real, cuidadosamente integradas en un entorno forestal que respeta la flora autóctona y crea un recorrido inmersivo pensado para familias, escolares y amantes de la paleontología.

Una experiencia única en España

DINOLANDIA MADRID no será simplemente una exposición de dinosaurios: está concebida como una aventura temática completa y permanente, donde los visitantes podrán caminar entre especies icónicas como el Tyrannosaurus rex, Velociraptor, Triceratops o Dilophosaurus, todos ellos acompañados de elementos sonoros, movimientos realistas y escenas que recrean el ecosistema prehistórico.

El proyecto combina divulgación científica, impacto visual y una cuidada integración paisajística con la filosofía natural del recinto. Los dinosaurios han sido seleccionados y diseñados específicamente para convivir de forma armónica con el bosque, creando sensaciones cinematográficas que transforman el espacio en un «mundo perdido» accesible para todos.

Declaraciones desde la dirección del parque

«DINOLANDIA MADRID es el sueño más ambicioso que hemos emprendido desde la creación de El Bosque Encantado. Hemos invertido hasta el último recurso, toda nuestra energía y la ilusión de un equipo entero para que los visitantes vivan algo inolvidable», afirma Juan Antonio Garrido, fundador y director del parque.

«Lo que diferencia este proyecto es su integración en un bosque real, no artificial. Aquí los dinosaurios han vuelto a un hábitat vivo, natural y cambiante. Eso lo convierte en una experiencia única en España».

Promoción especial y venta anticipada

Con motivo de la inauguración oficial el 28 de marzo de 2026, DINOLANDIA MADRID ofrecerá una entrada única promocional con un 20% de descuento, para visitar los dos parques en una misma visita.

Además, hasta la fecha de apertura, se activará un periodo de venta anticipada para los dos parques con un 20% de descuento, una oportunidad excepcional para quienes deseen asegurarse su visita antes de que los precios se actualicen durante la temporada alta.

(El parque incorporará más información sobre horarios, tarifas y packs familiares directamente en la página oficial.)

Un impulso para la comarca de San Martín de Valdeiglesias

La llegada de DINOLANDIA MADRID supone una importante inversión privada en la zona, con impacto directo en el empleo local, la hostelería, los alojamientos rurales y el turismo familiar que ya genera El Bosque Encantado.

La sinergia entre naturaleza, arte vegetal y Dinosaurios animatrónicos convierte al destino en un referente dentro del turismo ecológico y educativo, consolidando al municipio como una de las paradas obligatorias de la Comunidad de Madrid.

Sobre El Bosque Encantado

Ubicado a 1,3 km del núcleo urbano de San Martín de Valdeiglesias, El Bosque Encantado es un jardín botánico único en Europa, famoso por sus 300 esculturas vegetales vivas, su recorrido nocturno iluminado y su integración total con la naturaleza de la Sierra Oeste madrileña.

Con DINOLANDIA MADRID, el parque inaugura una nueva era en su historia, ampliando su oferta con un proyecto que combina ciencia, arte y entretenimiento de alto impacto.