De marca nacional a referente internacional: Spagnolo impulsa sus ventas online con MBE y PrestaShop

La trayectoria de Spagnolo comenzó en 1933 como fábrica textil familiar. Durante décadas, la compañía centró su crecimiento en el mercado nacional, hasta que la irrupción del comercio electrónico cambió por completo el escenario. Con la apertura de su tienda online, la empresa detectó un interés creciente desde el extranjero, pero no terminaba de apostar por la venta internacional.

El cambio llegó de la mano de Mail Boxes Etc. (MBE). Tras el asesoramiento de su equipo comercial, Spagnolo comenzó a explorar de forma activa el potencial de exportación. En palabras de Antonio José Duran, su CTO: «Nosotros no veíamos el potencial a vender a nivel internacional, el potencial que no veíamos nosotros, lo vio el equipo de MBE».

El resultado no tardó en llegar: hoy Spagnolo gestiona pedidos semanales a países de Europa y fuera del continente, consolidando un crecimiento que ha impulsado sus ventas y reforzado su marca más allá de las fronteras nacionales. «No hay semana que no salgan decenas de pedidos, depende de la época y vendemos bastante por todo el mundo».

La integración logística con PrestaShop jugó también un papel clave. El cambio de plataforma permitió profesionalizar la gestión del ecommerce y externalizar el soporte técnico con agencias certificadas, lo que eliminó quebraderos de cabeza internos y garantizó la continuidad de la operativa. «La fluidez de trabajo, cualquier problema técnico, cualquier actualización, es levantar el teléfono y cogérnoslo los compañeros de integraciones y solucionarlo rápidamente».

Este refuerzo tecnológico, unido a la logística internacional de MBE, convirtió al ecommerce de Spagnolo en un motor estratégico para la empresa.

La experiencia de Spagnolo demuestra cómo la combinación de una plataforma ecommerce robusta y un socio logístico con alcance global puede transformar un negocio nacional en una marca internacional. Con soluciones 360º, MBE y PrestaShop ofrecen a las empresas la oportunidad de crecer sin fronteras y convertir sus tiendas online en canales de expansión global.

