Los Top Human Leaders vuelven a triunfar en Madrid

Madrid ha vuelto a vibrar con una nueva edición de Top Human Leaders, el evento que se ha consolidado como uno de los encuentros más influyentes, inspiradores y esperados del año para directivos, profesionales y voces emergentes del liderazgo en España. Más de 700 asistentes, procedentes de más de 200 empresas, llenaron la histórica Gran Vía para una jornada que conjugó energía, ideas poderosas y un mensaje que resonó en toda la sala: los humanos siguen siendo —y seguirán siendo— la mejor tecnología jamás inventada.

La gala, creada y dirigida por Miguel Ángel Pérez Laguna, volvió a demostrar por qué su formato rompe moldes. Un espacio vivo, emocional y sorprendente donde cada intervención fue recibida con entusiasmo por un público que respondió con ovaciones, emoción y una sensación colectiva de «estar viviendo algo distinto».

Un cartel de líderes que dejó huella

La jornada arrancó con fuerza gracias a Manuel del Campo, cuya capacidad de superación y crecimiento volvió a ganar la admiración de todos. Tras él, la protagonista absoluta fue la extraordinaria Rut Ballesteros, un torrente de carisma que literalmente inundó la sala por su manera de conectar con el público

La emoción vino de la mano de la doctora Elisabeth Arrojo, cuya intervención combinó sensibilidad, ciencia y propósito en una transformación inolvidable que quiso hacer «volar» al público. Su paso por el escenario fue uno de esos momentos que la audiencia recordará durante mucho tiempo.

El creador de la ilusionina Javier Ondarra, puso el toque cercano, creativo y con una visión clara sobre el cambio que caracteriza su estilo, junto con la historia de Norman Devaux, un testimonio que dio una perspectiva profundamente humana sobre la voluntad de avanzar incluso cuando el camino no es sencillo.

Uno de los segmentos más celebrados por el público fue el Generational Challenge, un formato novedoso que reunió a distintos perfiles y edades para demostrar, con ingenio y talento, que la diversidad generacional no es una barrera, sino una ventaja competitiva real.

La actuación de Vanessa Sánchez, de enorme seguridad y frescura, junto con la claridad y visión estratégica de Teresa Chiralt, dio paso al dinamismo y espontaneidad de Nacho Cerro y Juan Llanes sorprendieron discutiendo en el escenario, un momento que arranco las carcajadas de los asistentes

El reconocido Julio de la Iglesia, speaker internacional, cuyo dominio escénico y capacidad para unir públicos distintos demostraron por qué es considerado referencia en entornos de alto impacto.

Por otra parte, los premiados por sus logros en transformación, impulso social, digitalización e innovación de esta edición fueron Marlon Molina, Anna Golsa, Maria Jordà Costa, Carlos Sanchez Sanz y Jaime Núñez Cabeza, presentados por Esther Romero Nieva, Teresa Millanes Olabuenaga, Luis Vicente Muñoz, Cristina Villanova Abadía, Maribel García Benítez, Esther Ruiz-Moya, Federico Quevedo y Pilar Nieto.

La emoción final: María Paramés, Javier Vidaurreta y el Alcalde José de la Uz

La recta final de la gala estuvo marcada por la ponencia de María Paramés, una de las más sentidas de toda la edición. Su capacidad para transmitir desde la verdad y la introspección conectó de forma directa con el público. Por otro lado, Javier VidaUrreta ofreció una intervención tan amena como didáctica, haciendo del cine una fuente de inspiración. El Alcalde de Las Rozas y Presidente de Las Rozas Innova entró literalmente corriendo al escenario para cerrar con energía, carisma y sencillez la parte final que se convirtió en una excepcional fusión de emociones.

Una gala que volvió a dejar claro por qué marca la diferencia

Top Human Leaders 2025 cerró con un broche especial: un premio sorpresa para Miguel Ángel Pérez Laguna, en reconocimiento a su labor incansable por visibilizar referentes reales de liderazgo —de todas las generaciones— y por construir un evento que reivindica la humanidad como punto de partida del progreso.

La edición de este año dejó una sensación inequívoca: Es un encuentro que apuesta por la cercanía, por conectar a personas, por derribar etiquetas y por demostrar que el liderazgo no se enseña… se comparte, se vive y se contagia.

