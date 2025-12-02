BLACKZI, la empresa de café premium presenta su nueva imagen y refuerza su compromiso con la sostenibilidad

Blackzi ha construido su reputación sobre un modelo de negocio atípico en la industria cafetera: solo utiliza granos de la más alta calidad y no sacrifica el sabor por reducir costes. Mientras muchas marcas ofrecen productos de diversa calidad bajo una misma etiqueta, Blackzi mantiene un estándar único: solo café premium. Este enfoque ha permitido a la empresa crecer a doble dígito durante los últimos cuatro años, con un crecimiento anual superior al 20 %, situándola como una de las compañías con mayor proyección del sector.

Una imagen más moderna, el mismo compromiso con la calidad

La nueva imagen de Blackzi busca reflejar la esencia de la marca: calidad, elegancia y modernidad. El diseño ha sido renovado con una propuesta visual que refuerza el carácter exclusivo del producto.

Este cambio no es solo estético. Forma parte de una transformación más profunda, en la que la empresa continúa alineando sus valores con la sostenibilidad. A partir de 2026, el 100 % de la energía eléctrica utilizada en sus procesos productivos procederá de fuentes renovables, reduciendo significativamente la huella ambiental. Además, la compañía impulsa iniciativas de reducción de residuos y el uso de materiales reciclables en todos sus envases.

Filosofía que desafía al mercado

«Desde nuestros inicios en Blackzi decidimos ofrecer únicamente café de la más alta calidad. Nunca quisimos entrar en una guerra de precios, donde se sacrifica la calidad por vender a un menor coste. Creemos firmemente que, si ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de vender un café premium, ellos también aumentarán sus ventas, mejorará la satisfacción del consumidor final y, con ello, la fidelización», afirma Alfred Cortés, CEO de la compañía. «Una nueva imagen, para seguir ofreciendo con la misma pasión la calidad y excelencia de nuestro producto al sector de la hostelería».

Esta filosofía ha llevado a Blackzi a consolidarse como una marca de referencia en el segmento premium del mercado horeca en España.

Campaña de lanzamiento con agencias creativas

Para dar a conocer su nueva imagen, Blackzi ha lanzado una campaña multimedia desarrollada por las agencias creativas Zebra y Yumagic. Bajo el concepto ‘Blackzi, la mejor pausa del mundo’, la campaña estará presente en redes sociales, medios digitales y puntos de venta, con el objetivo de generar una conexión emocional con el consumidor y reforzar la identidad de marca.

Con este nuevo paso, Blackzi se consolida como una empresa que no solo ofrece café de alta calidad, sino que también asume un rol activo en la construcción de un futuro más sostenible y consciente.

Vídeos

blackzi – manifesto 2026