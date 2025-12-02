FairPlay Comunicación se prepara para su 35º aniversario con nueva web y mayor oferta de servicios en 2026

La agencia FairPlay Comunicación, fundada en 1991, inicia su cuenta atrás hacia su 35º aniversario, que se celebrará en 2026, estrenando nueva página web y ampliando sus servicios. Un hito que refleja más de tres décadas acompañando a marcas de distintos sectores en su comunicación, reputación y presencia pública. La agencia afronta este aniversario en una fase sólida de crecimiento, reforzando su posición como agencia integral con servicios que abarcan comunicación corporativa, relaciones públicas, branding, creatividad, digital y producción de eventos.

La nueva web, con un diseño más ágil, visual y minimalista, responde al propósito de FairPlay de ofrecer una experiencia clara, actual y accesible, alineada con la evolución natural de la agencia y con las necesidades de un sector en plena transformación.

Con sedes en Barcelona, Madrid y A Coruña, FairPlay ha evolucionado desde sus inicios adaptándose a los cambios del sector y ampliando su oferta de forma continua. Esta evolución ha incluido una actualización progresiva de su identidad, la incorporación de nuevos perfiles profesionales y la expansión de áreas como estrategia de comunicación, contenido digital, diseño, producción audiovisual y experiencias para marcas.

Una agencia integral con una propuesta 360º

Actualmente, la compañía trabaja con clientes de múltiples sectores desarrollando proyectos que combinan comunicación corporativa, relaciones públicas, gabinete de prensa, branding, diseño, gestión de redes sociales, creatividad y producción audiovisual, ofreciendo soluciones que integran estrategia, contenido y resultados medibles.

Dentro de esta oferta, la producción y ejecución de eventos corporativos, ferias, activaciones y experiencias de marca se ha consolidado como una línea estratégica más, que complementa el resto de servicios y permite a las marcas generar impacto también en el terreno presencial.

FairPlay destaca que esta visión 360º es hoy clave para acompañar a las empresas en un entorno donde la comunicación requiere coherencia, agilidad y capacidad de adaptación.

35 años construyendo comunicación para marcas

De cara a 2026, la agencia prepara diversas iniciativas con motivo de su aniversario, con el objetivo de poner en valor su trayectoria, su equipo y su evolución constante durante estas tres décadas y media. Un camino que ha permitido a FairPlay mantenerse competitiva en un sector en plena transformación y seguir creciendo junto a sus clientes.

Para la compañía, «cumplir 35 años supone mirar atrás con orgullo y hacia adelante con ambición. La agencia ha evolucionado para seguir prestando un servicio integral capaz de acompañar a las marcas en todos los ámbitos de su comunicación».

Acerca de FairPlay

FairPlay Agencia de Comunicación es una agencia fundada en 1991 con sedes en Barcelona, Madrid y A Coruña. Especializada en comunicación corporativa, branding, relaciones públicas y producción de eventos, ofrece soluciones integrales para empresas que buscan visibilidad, reputación y experiencias de alto impacto.

Más información en https://fairplaycom.com.