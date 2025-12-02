Omar El Morabet logra la doble corona en WKA y encumbra al Team Mario Padilla

Omar El Morabet es nuevo campeón de España en WKA. El joven peleador del Team Mario Padilla logró la doble corona, en este caso en la categoría de 70 kg, en la disciplina de K-1 tras doblegar a Christian Domínguez en cinco asaltos y por decisión unánime del jurado. El Mad Fight Stadium acogió un evento, organizado por la promotora Warriors Squad y en colaboración con Unlimited Global Challengers, que contó con el duelo entre Omar ‘El Duro’ el Morabet, de la Academia Mario Padilla, y Christian ‘Fast’ Domínguez, del DK Team, como pelea estelar de la jornada del sábado.

Omar el Morabet marcó el ritmo del envite, buscando esas patadas a la pierna de un Christian que veía cómo poco podía hacer ante la presión del peleador de la Academia Mario Padilla. Las combinaciones largas y esa estrategia de patear la pierna de su oponente marcaban los dos primeros asaltos, dominados con claridad por Omar. Ya en el tercer asalto, el pupilo del DK Team comenzó a conectar algunos golpes más. Sin embargo, fue en ese preciso momento cuando Omar el Morabet sacó a relucir su apodo de «El Duro», aguantando los golpes de su oponente, buscando hacer daño a la contra, y colocando varias manos en el rostro de su rival.

El combate se marchaba a los asaltos de campeonato. En el cuarto, Omar el Morabet pudo finalizar la pelea después de que en los últimos segundos conectara un gancho al hígado que llevó a su rival al suelo. Christian, pese a estar visiblemente mermado, se levantó tras el conteo del árbitro. Tras ello, Omar intentó buscar la finalización en el quinto y definitivo asalto, pero Christian aguantó todos los envites. Aun así, la decisión fue unánime para el jurado: Omar sería doble campeón de España en WKA, primero en -67 kg y ahora en -70kg. El Morabet, tras recibir el cinturón de la mano de Antonio Ricobaldi, aseguró emocionado que «si no es por la gente que está codo a codo día a día, la victoria no habría sido posible». Un triunfo que refrenda el trabajo de Omar y el talento de un peleador del Team Mario Padilla al que habrá que mirar con lupa sus próximos movimientos en el circuito profesional.

Además del triunfo de Omar, la Academia que lidera Mario Padilla cosechó tres triunfos más el pasado fin de semana. Ángel ‘Gallo’ consiguió dos victorias: uno en boxeo tras derrotar en la final del Campeonato Novel de Madrid a su rival el pasado domingo y otro en la disciplina de K-1 después de vencer a su rival por K.O. técnico en el evento de Warriors Squad. La otra gran ganadora del fin de semana en el Team Mario Padilla fue Milena Zabala, que consiguió su primer triunfo en una velada de boxeo, concretamente, la celebrada el pasado día 29 en el polideportivo de Villalkor. Una semana de dulce para un Team Mario Padilla que no cesa en cuanto a éxitos en las diferentes disciplinas de los deportes de contacto en el circuito nacional.