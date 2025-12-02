realme lanza el GT 8 Pro: máximo rendimiento, potencia dual y fotografía RICOH GR

realme presenta el GT 8 Pro, su flagship más avanzado, combinando un sistema de imagen revolucionario, potencia de última generación, experiencias de IA y un diseño atrevido orientado a romper los patrones de la gama alta.

El GT 8 Pro ofrece una experiencia GR completa. Incorpora un sistema de cámara GR pionero en la industria con focales clásicas de 28 mm y 40 mm que replican la mirada humana, Snap Focus con Super QPD Snap para disparos instantáneos y cinco tonalidades clásicas GR, logrando una estética analógica auténtica. A esta base se suma el primer teleobjetivo Ultra Clarity de 200 MP de su segmento, con sensor de 1/1,56″ y zoom sin pérdidas hasta 12X. El retrato se beneficia de la distancia focal golden 3x y del detalle real de 200 MP. La cámara ultra gran angular de 50 MP (116°, F2.0) amplía opciones para grupos y paisajes. En vídeo, permite Dolby Vision 4K 120 fps, 8K 30 fps y Log 10 bits en 4K 120 fps.

Impulsado por el Snapdragon® 8 Elite Gen 5 (3 nm TSMC) y el chip Hyper Vision+ AI, el GT 8 Pro logra su mayor salto de rendimiento. La CPU Qualcomm Oryon de 3ª generación a 4,6 GHz mejora rendimiento (20%) y eficiencia (35%). El renderizado en paralelo con la GPU permite resolución hasta 4x y 144 Hz. Supera los 4 millones en AnTuTu y ofrece multitarea fluida incluso en cargas pesadas. Con AI Gaming Super Frame mantiene 144 Hz en MLBB y 120 Hz en BGMI a 35 ºC. Además, cuenta con batería Titan de 7000 mAh con carga ultrarrápida de 120 W y carga inalámbrica de 50 W. La pantalla 2K 144Hz HyperGlow alcanza 7000 nits, acompañada de Symmetric Master Acoustic Speaker, motor Ultra Haptic y refrigeración 7K Ultimate VC.

El GT 8 Pro introduce el primer módulo de cámara intercambiable del mundo. Los usuarios pueden desenroscar y cambiar módulos para transformar el dispositivo en una pieza personalizada. La versión Urban Blue incorpora materiales reciclados, cuero con pigmentos naturales y textura tipo papel; disponible junto a Diary White.

Dream Edition x Aston Martin Aramco F1®

La Dream Edition lleva más lejos la filosofía flagship gracias a su colaboración con Aston Martin Aramco F1®. Combina Aston Martin Racing Green con Lime Essence, un emblema plateado central y una interfaz temática de Fórmula 1. Incluye fondo dinámico AMR25 y GT Mode con sonido de circuito. Más allá del diseño, representa el espíritu ‘Race Your Own Way’, uniendo artesanía premium, competición e innovación funcional.

Precio y disponibilidad

Disponible en España desde hoy en Diary White y Urban Blue por 1.099€ (16+512 GB) y 999€ (12+256 GB). Oferta hasta el 6 de enero de 2026 con 100 € de descuento, cargador de 120 W y módulo intercambiable: 999€ y 899€ respectivamente.

La Dream Edition (16+512 GB) parte de 1.199€. Especificaciones y precios pueden variar según región.

Para más información: https://www.realme.com/es/

Imágenes del realme GT 8 Pro aquí. Imágenes del realme GT 8 Pro Dream Edition aquí.