realme lanza el GT 8 Pro: máximo rendimiento, potencia dual y fotografía RICOH GR

El nuevo dispositivo ofrece rendimiento de nivel flagship con el Snapdragon® 8 Elite Gen 5 y el chip Hyper Vision+ AI. Cuenta con el primer sistema de cámara RICOH GR, diseñado para ofrecer capacidades de fotografía callejera de referencia. Con el primer módulo de cámara intercambiable del mundo, está fabricado con materiales premium. También se presenta hoy el realme GT 8 Pro Dream Edition, cocreado con el equipo Aston Martin Aramco F1®

realme presenta el GT 8 Pro, su flagship más avanzado, combinando un sistema de imagen revolucionario, potencia de última generación, experiencias de IA y un diseño atrevido orientado a romper los patrones de la gama alta.

El GT 8 Pro ofrece una experiencia GR completa. Incorpora un sistema de cámara GR pionero en la industria con focales clásicas de 28 mm y 40 mm que replican la mirada humana, Snap Focus con Super QPD Snap para disparos instantáneos y cinco tonalidades clásicas GR, logrando una estética analógica auténtica. A esta base se suma el primer teleobjetivo Ultra Clarity de 200 MP de su segmento, con sensor de 1/1,56″ y zoom sin pérdidas hasta 12X. El retrato se beneficia de la distancia focal golden 3x y del detalle real de 200 MP. La cámara ultra gran angular de 50 MP (116°, F2.0) amplía opciones para grupos y paisajes. En vídeo, permite Dolby Vision 4K 120 fps, 8K 30 fps y Log 10 bits en 4K 120 fps.

Impulsado por el Snapdragon® 8 Elite Gen 5 (3 nm TSMC) y el chip Hyper Vision+ AI, el GT 8 Pro logra su mayor salto de rendimiento. La CPU Qualcomm Oryon de 3ª generación a 4,6 GHz mejora rendimiento (20%) y eficiencia (35%). El renderizado en paralelo con la GPU permite resolución hasta 4x y 144 Hz. Supera los 4 millones en AnTuTu y ofrece multitarea fluida incluso en cargas pesadas. Con AI Gaming Super Frame mantiene 144 Hz en MLBB y 120 Hz en BGMI a 35 ºC. Además, cuenta con batería Titan de 7000 mAh con carga ultrarrápida de 120 W y carga inalámbrica de 50 W. La pantalla 2K 144Hz HyperGlow alcanza 7000 nits, acompañada de Symmetric Master Acoustic Speaker, motor Ultra Haptic y refrigeración 7K Ultimate VC.

El GT 8 Pro introduce el primer módulo de cámara intercambiable del mundo. Los usuarios pueden desenroscar y cambiar módulos para transformar el dispositivo en una pieza personalizada. La versión Urban Blue incorpora materiales reciclados, cuero con pigmentos naturales y textura tipo papel; disponible junto a Diary White.

Dream Edition x Aston Martin Aramco F1®
La Dream Edition lleva más lejos la filosofía flagship gracias a su colaboración con Aston Martin Aramco F1®. Combina Aston Martin Racing Green con Lime Essence, un emblema plateado central y una interfaz temática de Fórmula 1. Incluye fondo dinámico AMR25 y GT Mode con sonido de circuito. Más allá del diseño, representa el espíritu ‘Race Your Own Way’, uniendo artesanía premium, competición e innovación funcional.

Precio y disponibilidad
Disponible en España desde hoy en Diary White y Urban Blue por 1.099€ (16+512 GB) y 999€ (12+256 GB). Oferta hasta el 6 de enero de 2026 con 100 € de descuento, cargador de 120 W y módulo intercambiable: 999€ y 899€ respectivamente.

La Dream Edition (16+512 GB) parte de 1.199€. Especificaciones y precios pueden variar según región.

Para más información: https://www.realme.com/es/

Imágenes del realme GT 8 Pro aquí. Imágenes del realme GT 8 Pro Dream Edition aquí.

