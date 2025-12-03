Los españoles recurrirán masivamente a la IA para decidir los regalos de Navidad y Reyes Magos

La inteligencia artificial se ha convertido en el nuevo consejero para las compras navideñas de los españoles. Según un estudio realizado por la consultora Science 4 Insights en colaboración con QuestionPro, ocho de cada diez usuarios de IA (78%) la utilizará estas Navidades para buscar ideas sobre qué regalar a sus seres queridos. El estudio, que combina una encuesta a 1.006 usuarios españoles con un análisis de las recomendaciones que ofrece ChatGPT mediante la técnica de IA Listening, revela además que la satisfacción con estos asistentes es extraordinariamente alta: el 70% de quienes los han usado para decisiones de compra declara estar satisfecho con las recomendaciones recibidas.

El fenómeno no es marginal ni está limitado a perfiles tecnológicos. ChatGPT es usado por el 78% de los usuarios de IA en España. Le siguen el asistente de Google (49%) y el de WhatsApp (36%). Casi la mitad de estos usuarios (48%) recurre a la IA al menos una vez al día, lo que indica que se trata de una tecnología ya integrada en los hábitos cotidianos de millones de españoles.

La IA interviene en todas las fases de la compra navideña

El uso de la inteligencia artificial no se limita a buscar inspiración inicial sobre qué regalar. El estudio muestra que los usuarios recurrirán a ella en todas las fases del proceso de compra: el 83% la usará para comparar precios y buscar la mejor oferta, el 78% para buscar ideas sobre qué regalar, el 76% para comparar entre distintos productos y el 72% para decidir en qué tienda realizar la compra.

La pareja es el destinatario para el que más usuarios pedirán ayuda a la IA (31%), seguida de la madre (23%), los amigos (20%) y el padre (18%). Los hijos, en sus distintos tramos de edad, suman un 39% combinado. Los usuarios recurren a la inteligencia artificial precisamente para los regalos más difíciles, esas personas que dicen que no necesitan nada o que son difíciles de sorprender.

La rapidez, clave del éxito

¿Por qué confían tanto los usuarios en la IA para sus compras? El estudio analizó centenares de respuestas espontáneas sobre las ventajas percibidas y la conclusión es clara: la rapidez es, con diferencia, la ventaja más valorada. El 24% de las menciones destaca la capacidad de obtener respuestas de forma casi instantánea.

Pero la rapidez no lo explica todo. Las ventajas relacionadas con la información —detallada, abundante, comparativa— suman un 41% de las menciones. La facilidad de uso (16%), la capacidad de comparar productos y precios (13%) y la ayuda para tomar decisiones (11%) completan el cuadro.

«En una época del año caracterizada por el estrés de las compras de última hora, disponer de un asistente que resuelve el eterno ‘¿qué le regalo a…?’ en cuestión de segundos tiene un valor incalculable. La IA no solo informa: ahorra horas de búsqueda y reduce la ansiedad de la decisión», señala Víctor Gil, sociólogo, experto en inteligencia artificial y director del estudio.

El resultado es un «círculo virtuoso»: la IA funciona bien (70% de satisfacción), lo cual genera confianza, que lleva a que se use más, y a que se integre en los hábitos cotidianos. El 82% opina que la inteligencia artificial tendrá mayor influencia en las compras del futuro.

Qué recomienda realmente la IA: las experiencias ganan a los objetos materiales

¿Y qué regalos recomendará la IA cuando los españoles le pidan consejo? Para dar respuesta a esta cuestión, el estudio utilizó la técnica de IA Listening, que consiste en formular consultas a los asistentes de inteligencia artificial y analizar sistemáticamente sus respuestas.

Se realizaron 90 consultas a ChatGPT sobre regalos para madre, padre y pareja. Las preguntas no fueron redactadas por los investigadores, sino que son las frases exactas que los propios encuestados escribieron cuando se les preguntó cómo pedirían consejo a una IA.

El análisis de centenares de recomendaciones revela un hallazgo significativo: la inteligencia artificial apuesta por regalar experiencias antes que objetos materiales. Las experiencias —escapadas de fin de semana, cursos, tratamientos de spa, cenas especiales— representan el 13% de todas las sugerencias, la categoría más mencionada. Le siguen la ropa y moda (10%), los artículos de hogar y decoración (9%), los recuerdos personalizados (8%) y la tecnología (8%).

El espejo de los estereotipos: joyería para mamá, tecnología para papá

Cuando se comparan las recomendaciones de ChatGPT según el destinatario, emerge un patrón que invita a la reflexión: la inteligencia artificial refleja —y posiblemente refuerza— estereotipos de género tradicionales.

La joyería representa el 9% de las recomendaciones para madres, pero el 0% para padres. La tecnología supone el 12% para padres, más del doble que para madres (5%). Los recuerdos personalizados representan el 9% para madres, pero solo el 4% para padres. La IA parece asumir que los regalos para padres deben ser más funcionales y menos sentimentales.

«La IA no inventa sus recomendaciones: las construye a partir de millones de páginas web que reflejan lo que la sociedad considera apropiado. Si internet está lleno de guías tituladas ‘Los mejores regalos tecnológicos para padres’ o ‘Joyas perfectas para mamá’, ChatGPT absorberá y reproducirá esos patrones», explica Víctor Gil.

De dónde saca la IA sus ideas

Las tiendas online son la principal fuente de información (27%), seguidas de portales especializados en ideas de regalo (21%), webs de lifestyle y hogar (19%) y medios de comunicación tradicionales (12%). Aunque las tiendas lideran como categoría, este porcentaje se reparte entre 227 comercios diferentes.

«La fragmentación de las fuentes comerciales es llamativa. ChatGPT no tiene una tienda favorita: consulta cientos de comercios diferentes, lo que sugiere que sus recomendaciones no están sesgadas hacia ningún comercio en particular», concluye Víctor Gil.

Material disponible para prensa

Los periodistas interesados tienen acceso al informe completo, tablas de datos y metodología en: https://navidad2025.science4insights.com/