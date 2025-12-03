Fundación VASS impulsa la inclusión digital con ‘Talento Digital para Todos’

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Fundación VASS pone el foco en el impacto de ‘Talento Digital para Todos’, un programa que acerca la tecnología y las profesiones digitales a personas que tradicionalmente han encontrado barreras para acceder a ellas.

En España, 1,9 millones de personas con discapacidad están en edad laboral, pero solo una de cada tres participa en el mercado de trabajo, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Una brecha que contrasta con la creciente demanda de perfiles tecnológicos y con el potencial de la digitalización para generar empleo de calidad, accesible y flexible, incluido el teletrabajo.

Un programa para reducir la brecha digital y mejorar la empleabilidad

Desde esta realidad nace el Programa de Empleabilidad Digital ‘Talento Digital para Todos’, una iniciativa de la Fundación VASS que impulsa la formación y la inserción laboral de personas con discapacidad en el entorno digital. Se trata de un programa gratuito y accesible, diseñado para reducir la brecha digital y mejorar las oportunidades profesionales de este colectivo en sectores con alta demanda de talento tecnológico.

El programa combina formación en competencias digitales y tecnologías emergentes con acompañamiento personalizado, mentorización profesional y conexión directa con empresas comprometidas con la inclusión laboral. Está dirigido a personas con discapacidad física, intelectual, sensorial o psicosocial interesadas en acceder o reorientar su carrera hacia el ámbito digital, así como a entidades sociales que colaboran en su formación e inserción.

El proyecto cuenta con el respaldo formativo y tecnológico de VASS University, que aporta su experiencia en el desarrollo de competencias digitales avanzadas y garantiza contenidos alineados con las necesidades reales del mercado laboral.

Datos que demuestran que la inclusión digital funciona

Durante este año, el programa ha formado a 241 personas con discapacidad en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, desarrollo web, accesibilidad, contact centers o WordPress. Además, ha capacitado a 105 profesionales del tercer sector que acompañan estos procesos, ampliando su impacto a más de un millar de beneficiarios entre participantes, familias y entidades colaboradoras.

En total, se han impartido 5.728 horas de formación accesible y 393 horas de capacitación a profesionales de apoyo, logrando 51 inserciones laborales en empresas ordinarias como Repsol, Sanitas, Fundación Konecta, UNICEF, MainJobs o WSP Spain.

Según Antonio Rueda, director de la Fundación VASS, «‘Talento Digital para Todos’ demuestra que la inclusión digital es posible cuando la formación es accesible y el acompañamiento es adecuado. La inclusión digital tiene que ser una garantía, no una excepción».

Tecnología accesible, innovación y alianzas

El programa se apoya en tecnología accesible, contenidos adaptados y metodologías innovadoras. Entre sus iniciativas destacan la formación prelaboral con realidad virtual desarrollada junto a Down España; DIGILAB, que combina formación intensiva en diseño web y acompañamiento al empleo para personas con síndrome de Down; el Campus Virtual Accesible, un entorno pionero diseñado bajo criterios de accesibilidad universal; y la Cátedra UOC – Fundación VASS ‘Transformación Digital sin Barreras’, orientada a la empleabilidad y la investigación aplicada.

Todo ello se refuerza con una amplia red de alianzas con entidades del tercer sector y empresas comprometidas, creando un ecosistema colaborativo que conecta formación y empleo.

Un reconocimiento nacional

La trayectoria del programa ha sido reconocida con el Premio AMETIC – Digital Skills Awards Spain 2025, que distingue las iniciativas que impulsan la diversidad y la inclusión digital en España, consolidando a ‘Talento Digital para Todos’ como un referente nacional en empleabilidad digital para personas con discapacidad.

De cara al futuro, la Fundación VASS continuará ampliando su oferta formativa desde un enfoque accesible y gratuito. Porque, como subraya Rueda, «España no alcanzará su potencial si deja fuera a una parte de su talento». En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Fundación VASS recuerda que la transformación digital solo será progreso si es verdaderamente inclusiva, y que «Talento Digital para Todos» demuestra que ese futuro ya está en marcha.