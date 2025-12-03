Nittetsu Mining realiza pago final de 1,5 millones de dólares para proyecto Los Chapitos de Camino en Perú

Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTC:CAMZF) («Camino» o la «Compañía«) se complace en anunciar la recepción del sexto y último pago de 1,5 millones de dólares canadienses por parte de su socio de exploración Nittetsu Mining CO., Ltd. («Nittetsu«), lo que marca la finalización exitosa de los requisitos de gasto establecidos en el acuerdo de participación («Earn-In Agreement«) fechado el 13 de junio de 2023 (véase el comunicado del 14 de junio de 2023). Tras la conclusión del actual programa de perforación en el proyecto de cobre Los Chapitos («Los Chapitos» o el «Proyecto«) en Perú, el Proyecto se convertirá formalmente en una empresa conjunta, en la que Camino mantendrá un 65 % de participación, la operatoria del Proyecto y el 50 % del off-take de producción durante la vida útil de la mina. Los Chapitos es el segundo proyecto en joint venture con Nittetsu, ya que Camino también está avanzando conjuntamente en el desarrollo de la mina de cobre Puquios en Chile.

En Los Chapitos ha comenzado la perforación de exploración en los objetivos de cobre de alta ley a lo largo de las tendencias Diva y La Estancia identificadas a principios de año, donde el muestreo reciente en zanjas mostró estructuras de cobre de alta ley y un potencial de mantos cupríferos (véanse los comunicados del 17 de junio de 2025 y del 16 de julio de 2025).

Camino está actualmente avanzando el cuarto pozo de una campaña por fases que totaliza aproximadamente 2.650 metros y que comprende unos 18 pozos de perforación. Se espera que el programa en curso continúe hasta la primera mitad de 2026.

«Con la estructura de joint venture próxima a consolidarse en Los Chapitos, continuaremos impulsando la exploración en los objetivos de cobre de alta ley que hemos definido en las tendencias Diva, Atajo y La Estancia», señaló Jay Chmelauskas, CEO de Camino. «A través de nuestros dos joint ventures con Nittetsu, estamos colaborando en dos frentes: construyendo una nueva mina de cobre en Chile, en Puquios, y avanzando en perforaciones de descubrimiento en Los Chapitos, en Perú».

Emisión de acciones

La Compañía tiene la intención de emitir un total de 139.535 acciones ordinarias («Finder Shares«) a Resource Play, un tercero independiente, a un precio atribuido de 0,43 dólares por acción como comisión de intermediación relacionada con el Earn-In Agreement celebrado entre, entre otros, Camino y Nittetsu Mining para el proyecto de cobre Los Chapitos. Las Finder Shares se emitirán en relación con los 1,5 millones de dólares aportados por Nittetsu bajo el Earn-In Agreement como sexto pago de opción de participación. La intención de pagar esta comisión se indicó en el comunicado de Camino del 1 de febrero de 2023, y las acciones se emitirán conforme a un acuerdo de comisión firmado entre Camino y Resource Play el 5 de agosto de 2020, posteriormente ampliado. La emisión de las Finder Shares sigue sujeta a la aceptación de la TSX Venture Exchange. Las acciones estarán sujetas a un periodo de restricción legal de cuatro meses y un día a partir de la fecha de emisión, de acuerdo con la legislación canadiense aplicable en materia de valores.

Acerca de Camino

Camino es una empresa de exploración de cobre en fase de descubrimiento y desarrollo. La compañía se centra en desarrollar activos productores de cobre como Puquios, una mina lista para construcción en Chile, y en avanzar su proyecto de cobre IOCG Los Chapitos, ubicado en Perú, hasta su delimitación de recursos y desarrollo, además de añadir nuevos descubrimientos. Camino también ha obtenido los permisos necesarios para llevar a cabo perforaciones de descubrimiento en el proyecto de pórfido de cobre María Cecilia, con el fin de añadir recursos NI 43-101. Asimismo, la compañía ha ampliado su posición de tierras en su proyecto de cobre y plata Plata Dorada. Camino busca adquirir una cartera de activos avanzados de cobre con potencial para abastecer a una economía global cada vez más electrificada y dependiente de este metal. Más información en www.caminocorp.com.

Jose A. Bassan, MSc., geólogo independiente FAusIMM (CP) 227922 y persona calificada según la National Instrument 43-101 — Standards of Disclosure for Mineral Projects, ha revisado y aprobado el contenido técnico de este documento. El Sr. Bassan ha revisado y verificado los datos relevantes que respaldan la información técnica, incluyendo muestreos y datos de pruebas analíticas.

Ni la TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad alguna por la suficiencia o exactitud de este comunicado.