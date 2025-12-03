El ‘Off Market’ consolida su crecimiento, aprovechando la demanda de grandes activos

The Avenue, firma especializada en el sector inmobiliario prime, anuncia el refuerzo de su en la gestión de grandes activos, en respuesta a una demanda creciente y cada vez más especializada en dos de los mercados más dinámicos del país: Madrid y la Costa del Sol.

La compañía, con sede en la calle Velázquez y más de 25 años de experiencia en el sector del lujo residencial y corporativo, centra ahora su atención en la gestión de edificios en rentabilidad, suelos edificables, activos con posibilidad de cambio de uso y desarrollos urbanísticos.

«Queremos identificar activos que, por localización, normativa o situación patrimonial, puedan convertirse en operaciones estratégicas a medio y largo plazo. Apostamos por una visión patrimonialista, con desarrollo a medida y un enfoque profesional, discreto y resolutivo», explica Juan Luis Sáez Espinosa, director general de The Avenue.

Visión inversora y conocimiento de mercado

La firma ya gestiona una cartera de activos de alta gama y representa a inversores nacionales e internacionales interesados en diversificar en inmuebles prime. Su profundo conocimiento del mercado de Madrid (Salamanca, Chamberí, Justicia, Retiro, entre otros) y de los polos con mayor demanda internacional en Andalucía (Marbella, Estepona, Sotogrande, Málaga capital) la posiciona como socio de valor en estas operaciones.

«La demanda que recibimos es cada vez más técnica: el inversor busca operaciones bien estructuradas y una gestión capaz de proteger valor y capturar generar recorrido». «Por eso estamos creciendo en operaciones exclusivas Off Market. Cada activo que nos confían, se gestiona de manera privada, eficiente y rentable para nuestros inversores», señala José Mariano Izquierdo, director de Inversiones de The Avenue.

Además de compradores particulares, The Avenue ha desarrollado en los últimos años un club de inversores privado, con el que canaliza este tipo de operaciones y Off Market.

«Nuestra estructura nos permite estudiar cada activo con agilidad, confidencialidad y rigor técnico. Desde operaciones corporativas a family offices o propietarios que buscan profesionalizar la gestión o estructurar una desinversión, ofrecemos una vía alternativa al circuito tradicional, sin exposición pública ni procesos dilatados», añade José Mariano Izquierdo.

Activos bajo gestión

The Avenue está interesada en analizar activos en las siguientes categorías, con el objetivo de integrarlos en su plataforma de gestión y desarrollo:

Edificios en rentabilidad.

Activos con posibilidad de cambio de uso (oficinas a residencial, hoteles boutique, etc.).

Suelos y solares en áreas

Propiedades con licencia turística o vocación de explotación.

Activos singulares o en situaciones especiales, herencias, copropiedades, sociedades patrimoniales o procesos discretos de venta.

Contacto directo y análisis ágil

Los propietarios, fondos o agentes interesados pueden ponerse en contacto de forma directa y confidencial con el equipo de análisis de operaciones de The Avenue para valorar su incorporación a la cartera y explorar alternativas de gestión. En el sitio web de The Avenue existe una sección de Inversiones específicamente destinada a canalizar este tipo de consultas.

«Nuestro compromiso es estudiar cada caso con total confidencialidad, maximizar el valor y la rentabilidad del activo, en el menor tiempo posible, con total garantía de cierre».

Sobre The Avenue

Con una amplia experiencia en el sector inmobiliario de lujo, The Avenue presta un servicio integral de asesoría, gestión y comercialización de propiedades exclusivas, con presencia nacional e internacional. La firma cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados y con más de 25 años de trayectoria en el sector, lo que permite adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente y al valor único de cada propiedad.