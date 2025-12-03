  • ESP
Ourense acoge el evento ‘Ourense Territorio Emprendedor’, con emprendedores de toda España

Organizado por la Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos (AEPA) y por el Club del Emprendimiento, 'Ourense Territorio Emprendedor' nace para Impulsar el Desarrollo Local y el Talento en el Rural

Se ha presentado oficialmente en Expourense, el evento ‘Ourense Territorio Emprendedor’, una iniciativa organizada por AEPA y el Club del Emprendimiento que convertirá a Ourense en un punto de referencia nacional para el talento emprendedor, especialmente vinculado al desarrollo rural y al impulso económico del territorio.

Durante la rueda de prensa intervinieron Marta Vázquez, directora territorial de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia; David Martínez, presidente de AEPA; Rogelio Martínez, gerente de Expourense; José María de la Torre, director de proyectos del Club del Emprendimiento; y Darío Palomo Alcaraz, gerente de Negocios de ABANCA en Ourense. Cada uno de ellos destacó la importancia de fortalecer el ecosistema emprendedor provincial, la colaboración público-privada y el papel de Ourense como provincia con grandes oportunidades para iniciar y consolidar proyectos empresariales.

El congreso ha despertado un interés extraordinario: emprendedores procedentes de la provincia de Ourense, así como del resto de Galicia e incluso de distintos puntos del territorio nacional, han completado el aforo del evento, poniendo de manifiesto el atractivo creciente de Ourense como territorio donde emprender, formarse y construir un proyecto de vida profesional y personal.

La provincia de Ourense se convertirá en el epicentro del emprendimiento los días 5 y 6 de diciembre de 2025 con la celebración del evento ‘Ourense Territorio Emprendedor’, un encuentro que reunirá a figuras institucionales, expertos de primer nivel y emprendedores locales y de toda España para debatir sobre los retos y oportunidades de negocio en el territorio, con un foco especial en el rural.

La jornada inaugural del viernes se desarrollará íntegramente en Expourense, comenzando con la apertura oficial y la bienvenida a los participantes. Intervendrán, entre otras personalidades, Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense; Pablo Fernández, Secretario Xeral de Emprego e Relacións Laborais de la Xunta de Galicia; José Luis Perea, secretario general de ATA; Emma González, gerente de INORDE; Efrén Miranda, presidente del Club del Emprendimiento; David Martínez, presidente de AEPA; y Rubén Saavedra, director territorial de ABANCA en Ourense. La clausura del apartado institucional correrá, a final de la mañana, a cargo de Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia.

Durante las jornadas, los asistentes podrán disfrutar de talleres, mesas redondas, sesiones prácticas y charlas sobre temáticas diversas como financiación, inteligencia artificial, digitalización, salud, silver economy, etc. todo con un enfoque eminentemente práctico, desarrollados por expertos en las distintas materias como: Fernando Salinero (experto en emprendimiento), María Dolores Álvarez (Sofmatic Consultores), José María de la Torre (Club del Emprendimiento), Pablo Sanmartín (DixitalGou) o la Dra. Elisabeth Arrojo (INMOA), entre otros.

«Ourense Territorio Emprendedor» surge como una cita esencial para potenciar el ecosistema de negocio en la provincia, promover el talento emergente y visibilizar las oportunidades que ofrece el rural ourensano para emprender y generar empleo. Todos los contenidos formativos del evento se desarrollarán dentro del marco del programa INCIBE Emprende, financiado por la Unión Europea a través del PRTR y los fondos NextGenerationEU, gracias al convenio entre el Club del Emprendimiento y el INCIBE.

