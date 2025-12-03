Unison Planning™ de OMP, impulsada por IA, mejora la agilidad de la cadena de suministro de McCormick & Co.

OMP está ayudando a McCormick & Co., líder mundial en sabores, con una iniciativa de planificación operativa autónoma impulsada por inteligencia artificial. Esta colaboración permite a McCormick gestionar tanto la producción bajo pedido (ATO, por sus siglas en inglés) como la producción para inventario (MTS) dentro de la plataforma Unison Planning™.

La iniciativa aborda desafíos clave, incluyendo el equilibrio entre la producción ATO y MTS en líneas compartidas, la mejora de las proyecciones de inventario mediante liberaciones de stock basadas en calidad, y la gestión de capacidad ante la fluctuación de la demanda. Resolver estos desafíos requiere una estrecha colaboración entre regiones, con los equipos de América del Norte y EMEA trabajando en paralelo, así como la integración fluida de SAP con la funcionalidad de planificación operativa dentro de Unison Planning™. Las primeras implementaciones se desplegarán en Canadá y Estados Unidos antes de expandirse a las regiones de EMEA y APAC.

A través de su colaboración con OMP, McCormick está implementando una planificación autónoma centrada en decisiones, impulsada por IA agéntica, para transformar la gestión de producción e inventario. La solución permite a los equipos de McCormick planificar de manera más efectiva tanto para productos personalizados como estándar, ajustarse rápidamente a cambios en la demanda o suministro y tomar decisiones de abastecimiento más inteligentes. El resultado es una cadena de suministro más ágil que optimiza costos y flujo de efectivo, mejorando la alineación entre la demanda del mercado y los tiempos de producción, y contribuyendo a reducir el costo de los bienes mediante la disminución de desperdicios. Se espera que estas mejoras también resulten indirectamente en niveles de servicio más altos y un mayor crecimiento de ingresos.

«Estamos realmente entusiasmados con esta tecnología como parte de nuestra hoja de ruta de transformación digital», afirma Whitney Shlesinger, vicepresidenta de Planificación y Logística Global. «Estamos adoptando la IA para mejorar la eficiencia, reducir costos y fortalecer nuestra cadena de suministro frente a la volatilidad».

«McCormick está demostrando cómo la planificación autónoma, el empoderamiento de los planificadores y la alineación del liderazgo pueden fortalecer la resiliencia», comenta Philip Vervloesem, director comercial y de Mercados de OMP. «Juntos, estamos integrando la IA de manera que apoye la agilidad, la colaboración y la innovación en toda su cadena de suministro».

Acerca de McCormick

McCormick & Company, Incorporated es un líder global en sabores. Con más de $6.7 mil millones en ventas anuales en 150 países y territorios, fabrica, comercializa y distribuye hierbas, especias, condimentos y sabores para toda la industria de alimentos y bebidas, incluyendo minoristas, fabricantes de alimentos y servicios de alimentación. Sus marcas más populares con registro de marca incluyen McCormick, French’s, Frank’s RedHot, Stubb’s, OLD BAY, Lawry’s, Zatarain’s, Ducros, Vahiné, Cholula, Schwartz, Kamis, DaQiao, Club House, Aeroplane, Gourmet Garden, FONA y Giotti. La amplitud y alcance de su portafolio le permite satisfacer la demanda del consumidor de sabor en cada bocado y bebida, tanto en sus productos como en los de sus clientes. McCormick opera en dos segmentos, Consumer y Flavor Solutions, que se complementan y refuerzan su diferenciación. La escala, los conocimientos y la tecnología de ambos segmentos impulsan un crecimiento sostenible.

Fundada en 1889 y con sede en Hunt Valley, Maryland, EE. UU., McCormick se guía por sus principios y está comprometida con su propósito: «Unidos por el futuro del sabor». McCormick imagina un mundo unido por el sabor, donde lo saludable, sostenible y delicioso van de la mano.

Más información www.mccormickcorporation.com y en los perfiles de McCormick & Company en Instagram y LinkedIn.

Acerca de OMP

OMP ayuda a las empresas que enfrentan desafíos complejos de planificación a sobresalir, crecer y prosperar ofreciendo la mejor solución digitalizada de planificación de la cadena de suministro del mercado. Cientos de clientes de diversas industrias se benefician del uso de Unison Planning™ de OMP.

Aviso legal

SAP y otros productos y servicios de SAP mencionados aquí, así como sus respectivos logotipos, son marcas registradas o marcas comerciales de SAP SE en Alemania y otros países. Consultar https://www.sap.com/copyright para información adicional sobre marcas comerciales. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías.