XCharge impulsa la movilidad eléctrica en Méjico con FAZT para los supermercados Soriana

XCharge Europe («XCharge EU») y XCharge North America («XCharge NA»), filiales del proveedor de soluciones de carga de alta potencia y con baterías integradas para vehículos eléctricos XCHG Limited (NASDAQ: XCH), han anunciado una colaboración estratégica con FAZT Charging para desplegar una innovadora infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en múltiples ubicaciones a lo largo de México.

Impulsado por FAZT, compañía tecnológica pionera en recarga ultrarrápida respaldada por FactorEnergia -empresa energética española que opera en México desde 2017-, es uno de los proyectos más ambiciosos del país. Con más de 780 tiendas a lo largo de México, Soriana ofrece una plataforma ideal para acercar la movilidad eléctrica a millones de personas en destinos cotidianos y de alto tráfico.

La iniciativa aprovechará la ubicación estratégica de los más de 780 supermercados de Soriana, comenzando con la instalación de 30 estaciones de recarga a finales de 2025 y principios de 2026, con cuatro cargadores por ubicación. Durante el año siguiente se añadirán más de 80 nuevas estaciones, lo que supondrá un total de 440 cargadores en funcionamiento durante la primera fase. A largo plazo, el objetivo es alcanzar los 1.000 puntos de recarga operativos en 2030, situando a FAZT como la mayor red de recarga ultrarrápida de México y que podría suponer una reducción de hasta el 70% de las emisiones de CO₂ del transporte.

FAZT seleccionó a XCharge como socio estratégico debido a su probada experiencia en la carga rápida de CC de alta potencia, su enfoque integrado de hardware y software y su sólida trayectoria a nivel mundial. La flexibilidad, la capacidad de respuesta y la capacidad de XCharge de adaptar sus soluciones a las necesidades específicas del mercado mexicano han sido factores clave para reforzar esta colaboración.

Tecnología avanzada y compatibilidad total

XCharge proporciona la tecnología clave para el éxito del proyecto a través de sus cargadores C6EU, que ofrecen potencias de carga de 60 kW a 200 kW. Con un formato verdaderamente compacto, estas unidades inteligentes y preparadas para el futuro permiten una carga rápida, segura y fiable, y pueden integrarse fácilmente en espacios reducidos, haciéndolas ideales para un despliegue rápido y escalable en México.

La gama de potencias se seleccionó estratégicamente en función de las capacidades actuales de las baterías de los vehículos eléctricos y las expectativas de los usuarios. Para la red de autovías y las estaciones públicas de alto tráfico, los cargadores de la gama de 150-200 kW permiten una carga del 80% en 20-30 minutos. Para los centros comerciales o las paradas más cortas, una potencia de 60-120 kW proporciona un valor óptimo, ya que ofrece la cantidad adecuada de carga durante el tiempo de permanencia medio sin precios elevados.

La gama XCharge EU C6EU incorpora conectores NACS (adoptados principalmente por los fabricantes estadounidenses), GBT (comunes entre las marcas chinas como BYD y JAC que entran en Latinoamérica) y CCS1, lo que garantiza la compatibilidad con prácticamente cualquier vehículo eléctrico y posiciona a la red como una de las más accesibles y tecnológicamente avanzadas del país.

Operaciones y experiencia de usuario impulsadas por IA

Para simplificar aún más la experiencia de carga de los conductores, los cargadores se integrarán con la aplicación FAZT, que facilita la localización de las estaciones, la gestión de los pagos y la supervisión de la carga en tiempo real. FAZT está trabajando en una estrategia de mejora continua para optimizar el rendimiento de las estaciones y garantizar una experiencia de carga fiable.

La plataforma de gestión permite la supervisión en tiempo real de los cargadores, mientras que los registros de mantenimiento automatizados garantizan la fiabilidad y la atención preventiva. Este enfoque tecnológico proporciona un servicio seguro, continuo y fiable, con mejoras continuas tanto en la experiencia del usuario como en la eficiencia operativa.

Contribución a la red nacional de recarga

El proyecto también tiene como objetivo contribuir a la creación de una red nacional de recarga rápida que cubra las principales rutas comerciales y urbanas, facilitando el acceso a estaciones públicas accesibles y fiables. Según la Alianza Nacional para la Electromovilidad, el objetivo de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica es que el 50 % de los vehículos nuevos vendidos en México en 2030 sean eléctricos o híbridos enchufables.

«FAZT decidió asociarse con XCharge y Soriana para este despliegue porque buscábamos aliados estratégicos capaces de apoyar una expansión rápida, escalable y altamente fiable en México», explica Javier Cuartas Villalobos, CEO de FAZT. «Consideramos a XCharge como un socio tecnológico a largo plazo que nos ayudará a modernizar el modelo energético del país para avanzar hacia un futuro más limpio y sostenible».

Gerardo Díaz Canales, Director de Desarrollo Real State en Soriana, destaca el compromiso de la empresa con el futuro de la movilidad en México: «Estamos orgullosos de ser el primer retailer mexicano en ofrecer a nuestros clientes estaciones de recarga rápida para vehículos eléctricos. Este paso no solo amplía nuestra gama de productos y servicios, sino que también reafirma nuestro compromiso con el medio ambiente y con el desarrollo de un ecosistema de movilidad eléctrica en México».

«La colaboración con FAZT y Soriana demuestra cómo la tecnología de XCharge puede integrarse eficazmente en proyectos de gran impacto para acelerar la transición energética», afirma Javier Lázaro, Director de Ventas de XCharge Europe. «Estamos orgullosos de contribuir al crecimiento de la infraestructura de recarga en México con soluciones que se adaptan a las necesidades del mercado y de los usuarios».

La primera estación operativa, llamada SuperFAZT, se encuentra frente a Soriana Híper Cumbres y las oficinas corporativas de Soriana (Calle Alejandro de Rodas 3102-Local B, Cumbres 8º Sector, 64619 Monterrey, N.L.). Actualmente, ya están disponibles las estaciones de Monterrey y el área metropolitana, Morelos, Valle de Bravo y Ramos Arizpe. Las próximas aperturas estarán estratégicamente ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y Puebla.