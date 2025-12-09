Cyara nombra a Sushil Kumar como CEO para ampliar el liderazgo en experiencia del cliente empresarial con IA

Cyara, el líder global en aseguramiento de experiencia del cliente (CX) impulsado por IA, anunció hoy el nombramiento de Sushil Kumar como su nuevo director ejecutivo (CEO). Su nombramiento subraya el compromiso de Cyara de acelerar la innovación en CX empresarial con IA y mejorar la experiencia del cliente al habilitar interacciones más confiables, receptivas y confiables en todos los canales. Sushil construirá sobre la sólida base establecida por el CEO saliente Rishi Rana.

Sushil aporta visión emprendedora y liderazgo a escala empresarial a Cyara. Ha centrado su carrera en construir plataformas definitorias de categoría en IA, DevOps y nube, tanto como fundador como líder de grandes organizaciones globales. Recientemente, fue cofundador y CEO de RelicX.ai, un pionero en automatización de pruebas con IA generativa adquirido por Harness. Antes de eso, ocupó cargos senior de gestión de productos y gestión general en Oracle, CA Technologies y Broadcom, liderando equipos globales y negocios de cientos de millones de dólares que mejoraron el desempeño digital y la experiencia del cliente a gran escala.

«Sushil aporta una rara combinación de capacidad probada y profundo conocimiento del cliente y del producto para construir y escalar plataformas definitorias de categoría», dijo Alok Kulkarni, cofundador y presidente no ejecutivo del consejo de administración de Cyara. «Cyara creó y ahora lidera la categoría de aseguramiento de CX, con un impulso global fuerte y creciente. Bajo el liderazgo de Sushil, vemos una oportunidad significativa para ampliar esa ventaja mientras las empresas buscan modernizar la experiencia del cliente, desplegar GenAI de manera segura y garantizar que cada interacción con el cliente funcione correctamente».

La plataforma unificada de Cyara, impulsada por IA, prueba, valida y monitorea continuamente los recorridos del cliente a través de voz, digital, mensajería e IA conversacional. Asegurando más de 350 millones de recorridos de clientes cada año y validando más de un millón de respuestas generadas por IA, la plataforma brinda a las empresas visibilidad completa sobre calidad, confiabilidad y riesgo. Con capacidades emergentes de IA agentica, Cyara se está expandiendo hacia la optimización continua e inteligente de CX para ayudar a las organizaciones a mejorar flujos de trabajo, reducir costos de servicio y desplegar nuevas experiencias con confianza.

«La IA está transformando la experiencia del cliente más rápido que cualquier cambio tecnológico que hayamos visto en décadas,» dijo Sushil Kumar, CEO de Cyara. «A medida que las empresas replantean sus pilas de CX y exploran la IA agentica, lo que más necesitan es confianza. Confianza de que cada interacción será precisa, confiable y entregada con la velocidad y calidad que los clientes esperan. Cyara ya juega un papel crucial en habilitar ese cambio. Proporciona la confiabilidad y el aseguramiento que las organizaciones necesitan para convertir la IA de la experimentación a un impacto real y significativo. Estoy entusiasmado por construir sobre esta base y trabajar con el equipo para elevar el estándar de la experiencia del cliente a nivel global».

Cyara ha seguido una estrategia enfocada de fusiones y adquisiciones; adquiriendo Botium y QBox (pruebas de bots e IA conversacional), Spearline/testRTC (aseguramiento de telecomunicaciones y WebRTC) y CentraCX (voz del cliente), para construir una de las pilas de aseguramiento de CX más completas de la industria.

Sushil se centrará en acelerar la innovación de productos en aseguramiento de CX impulsado por IA, profundizar el ecosistema de Cyara de socios CCaaS, CPaaS, UCaaS y de IA, y expandir la presencia global de la compañía, que atiende a clientes en más de 135 países.

Acerca de Cyara

Cyara es el líder global en aseguramiento de experiencia del cliente impulsado por IA. Como la única plataforma unificada para pruebas y monitoreo continuo a través de canales de voz, digital, mensajería e IA conversacional, Cyara permite que cientos de las principales marcas del mundo optimicen más de un cuarto de mil millones de interacciones con clientes cada año. Desde visibilidad completa del recorrido del cliente hasta gobernanza y cumplimiento de IA, Cyara asegura que cada punto de contacto funcione a la perfección, ayudando a las empresas a ofrecer CX segura, sin fricciones y de alta calidad a gran escala. Para más información, visitar www.cyara.com.