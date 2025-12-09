La Feria Ciudad del Motor Málaga se inaugura esta semana

Málaga se prepara para recibir la gran feria ‘Ciudad del Motor Málaga’ con más de 5.000 coches en oferta.

La capital de la Costa del Sol se convertirá, un año más, en el epicentro del sector del automóvil en Andalucía con la celebración de la feria Ciudad del Motor Málaga, que tendrá lugar del 9 al 14 de diciembre en el Parque Empresarial Santa Bárbara.

Organizada por Plataforma del Motor, Asociación Nacional de Comerciantes del Vehículo de Ocasión, esta edición se consolida como la cita de referencia para encontrar las mejores ofertas de vehículos y servicios relacionados con el automóvil antes del cierre del año.

Un evento imprescindible para el comprador

La feria reunirá a más de 30 empresas líderes del sector automovilístico que pondrán a disposición del público un stock de más de 5.000 coches con importantes descuentos y ofertas exclusivas.

* Amplia oferta: los visitantes encontrarán vehículos de todas las gamas y segmentos, con precios y promociones inigualables.

* Servicios integrales: las empresas participantes ofrecerán ofertas especiales no solo en la compra, sino también en garantías y financiación a medida para facilitar la adquisición.

* También participan más de 20 empresas, relacionadas con el mundo del motor, talleres mecánicos, neumáticos, chapa y pintura, copias de llaves, preparación y detailing, tintados de lunas, así como otras empresas relacionadas.

* Gran sorteo: como aliciente adicional, todos los compradores de un vehículo del 9 al 14 de diciembre, en los concesionarios exclusivos de la Feria Ciudad del Motor Málaga, participarán en el sorteo de 2.000 €.

Liquidación de stock de fin de año

Se espera una gran afluencia de público debido a las fechas estratégicas en las que se celebra la feria. Tradicionalmente, este periodo es clave, ya que los concesionarios y distribuidores realizan sus liquidaciones de stock de fin de año, lo que se traduce en descuentos extraordinarios para el consumidor final.

La Ciudad del Motor Málaga reafirma su posición como el referente andaluz del sector, ofreciendo la mayor concentración de ofertas de vehículos y servicios relacionados en Andalucía.

Para más detalles, información sobre los expositores y horarios, los interesados pueden visitar la página web oficial: www.ciudaddelmotormálaga.com.