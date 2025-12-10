Los comercios confían más de 1.000 millones de euros en depósitos a la Cuenta de Empresa de SumUp

La empresa global de tecnología financiera SumUp anunció hoy que su ecosistema de cuentas de negocio para comercios ha alcanzado dos hitos importantes: superar los 1.000 millones de euros en depósitos de clientes y llegar a 1,5 millones de usuarios activos de la Cuenta de Empresa a nivel mundial. La rápida adopción se produce mientras SumUp despliega un conjunto de nuevas funciones, incluidos los depósitos en efectivo y los IBAN locales, reforzando su papel como el principal socio financiero de las pequeñas empresas europeas.

Continuando con la ampliación de su oferta, este avance marca un paso más fundamental en la misión de SumUp de ofrecer un ecosistema financiero integral. Al combinar una aceptación de pagos sin fricciones con herramientas bancarias y de financiación avanzadas, SumUp se está convirtiendo en la plataforma única e integrada en la que los comercios pueden iniciar, gestionar y hacer crecer sus negocios con confianza.

Luke Griffiths, Director Comercial de SumUp, comenta: «Estos hitos son más que números; representan la base del próximo capítulo de SumUp. A medida que fortalecemos nuestra infraestructura bancaria con servicios localizados y funciones avanzadas, nos acercamos estratégicamente a convertirnos en una institución financiera plenamente consolidada para los comercios europeos. Nuestro objetivo no es solo servir a las pequeñas empresas, sino también crecer con ellas, proporcionando una experiencia financiera integral y de confianza que respalde cada etapa de su trayectoria».

Expansión de las capacidades de la Cuenta de Empresa en toda Europa

SumUp lanzará los Depósitos de efectivo para comercios en el Reino Unido, Italia, España y Francia a partir de diciembre de 2025. Además, los clientes de la Cuenta de Empresa podrán recargar su saldo con efectivo en solo minutos. Generalmente, un servicio ofrecido únicamente por la banca tradicional, los depósitos de efectivo brindan a las empresas que dependen del dinero en efectivo un acceso más rápido y sencillo a su capital circulante, con la flexibilidad de depositar sus ingresos en miles de comercios asociados.

Los IBAN locales (números internacionales de cuenta bancaria) también se introducirán en Italia a principios de 2026, marcando un paso crucial en la estrategia de SumUp de localizar su infraestructura bancaria. Durante años, los comercios italianos que usaban cuentas no locales con IBAN extranjero han afrontado fricciones innecesarias al recibir pagos o trabajar con socios locales, a pesar de que las normas SEPA exigen un trato igualitario. Este lanzamiento permitirá a los comercios italianos utilizar SumUp como su cuenta principal de empresa, garantizando pagos más fluidos, mayor aceptación y una confianza reforzada entre clientes, contables y autoridades fiscales. Italia servirá de modelo para futuros lanzamientos de IBAN locales en otros mercados europeos.

Como base de estas nuevas funciones, la propuesta central de SumUp sigue enfocada en ofrecer a los comercios pagos más rápidos, una cuenta de negocio gratuita y acceso instantáneo a sus fondos. Con la introducción de los Depósitos de efectivo y los IBAN locales, SumUp ha ampliado sustancialmente el número de comercios que pueden beneficiarse de su Cuenta de Empresa, eliminando puntos de fricción anteriores para los negocios con un fuerte componente de efectivo y aquellos afectados por la llamada «discriminación de IBAN».

Felix Lamouroux, SVP de Banca Global en SumUp, comenta: «Comenzamos ofreciendo a los comercios acceso ultrarrápido a sus ingresos con una tarjeta sencilla en 2019. Desde entonces, hemos añadido funciones por las que los bancos suelen cobrar: una Mastercard gratuita, transferencias instantáneas ilimitadas y sin comisiones mensuales, lo que convierte nuestra oferta en la de mejor relación calidad-precio del mercado. Cada función que construimos elimina un punto de fricción para nuestros comercios. Ahora vamos más allá, permitiendo a los negocios depositar sus ingresos en efectivo al instante. Más IBAN en más mercados europeos permitirá a los emprendedores hacer más negocio a través de nuestras cuentas gratuitas. Nuestro enfoque es facilitar la gestión empresarial. La increíble adopción de nuestros servicios bancarios demuestra que este enfoque está funcionando».

Acerca de SumUp

SumUp es una empresa global líder en tecnología financiera, impulsada por el propósito de nivelar la cancha para negocios de todos los tamaños, con la visión de un mundo donde todos puedan construir un negocio próspero. Fundada en 2012, SumUp es el socio financiero de más de 4 millones de pequeños negocios en 37 mercados en todo el mundo, ayudándolos a iniciar, gestionar y hacer crecer su negocio. Proveniente del sector de pagos, SumUp hoy respalda a miles de negocios a través de sus tres grandes pilares: pagos, TPV (punto de venta) y cuenta & tarjeta. A través de su SuperApp, SumUp ofrece una Cuenta Empresarial gratuita, opciones de anticipo de efectivo para negocios, una Tienda Online y una solución de facturación, además de la aceptación de pagos presenciales y remotos integrados de forma fluida con los terminales de tarjeta y sistemas de punto de venta de SumUp. SumUp está comprometido a aprovechar su éxito para hacer del mundo un lugar mejor, destinando el 1% de los ingresos netos generados por los dispositivos Solo para apoyar causas medioambientales y promoviendo proyectos educativos y emprendedores en todo el mundo. En 2023, SumUp fue reconocido como uno de los Mejores Empleadores Globales en inclusión según el Índice Stonewall de Igualdad en el Lugar de Trabajo. Para más información, visitar su página web www.sumup.es.

