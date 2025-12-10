Discove impulsa la digitalización de comercio y hostelería en España con soluciones TPV inteligentes

La transformación digital del comercio español avanza a paso firme, impulsada por la necesidad de modernizar los puntos de venta y adaptarse a un consumidor cada vez más conectado. En este contexto, Discove Distribución, empresa española especializada en soluciones tecnológicas para negocios, se consolida como uno de los principales distribuidores TPV del país, reforzando su papel como aliado clave en el proceso de digitalización del sector retail y hostelero.

Desde su fundación, Discove ha apostado por acercar la digitalización a todo tipo de negocios, ofreciendo tecnología accesible, escalable y pensada para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. Su catálogo incluye TPVs, kioscos TPV, cajones automáticos, sistemas de cobro integrado y software de gestión avanzada, todos ellos diseñados para adaptarse tanto a pequeños comercios como a grandes cadenas de hostelería.

«Nuestra misión es que cualquier negocio, sin importar su tamaño, pueda gestionar sus operaciones de forma más ágil, segura y rentable. La digitalización ya es una necesidad para competir en el entorno actual», señala el equipo directivo de Discove Distribución.

Verifactu: un nuevo paso en la modernización del punto de venta

Uno de los avances más relevantes que marcarán el futuro del comercio español es la implantación del sistema Verifactu, la normativa que entrará en vigor a partir de 2027, que obligará a todos los negocios a utilizar software de facturación certificado y conectado con la Agencia Tributaria.

Consciente de este cambio regulatorio, Discove se ha anticipado a la transición y ya ofrece TPVs totalmente integrados con Verifactu, garantizando el cumplimiento legal desde el primer día. Además, la compañía proporciona asistencia técnica y soporte especializado, acompañando a cada cliente durante todo el proceso de adaptación.

«Sabemos que la entrada en vigor de Verifactu genera incertidumbre en muchos negocios, por eso hemos trabajado para ofrecer soluciones que ya cumplen con la normativa y acompañamos al cliente paso a paso», destacan desde el departamento técnico de Discove.

Esta integración convierte a Discove en uno de los principales impulsores de la implantación del nuevo marco digital de facturación, reforzando su papel como socio tecnológico de confianza para miles de puntos de venta en toda España.

Tecnología al servicio de la eficiencia y la experiencia de cliente

Las soluciones de Discove no solo garantizan el cumplimiento normativo, sino que también optimizan la gestión integral del negocio. Los TPVs distribuidos por la compañía permiten controlar ventas, inventario, personal, reservas y cobros desde una interfaz intuitiva y adaptable a cualquier entorno.

Además, los modelos de kiosco TPV distribuidos por Discove están ganando protagonismo en sectores como la restauración y el autoservicio, al permitir al cliente realizar pedidos y pagos de forma autónoma, reduciendo colas y mejorando la experiencia de usuario.

Estas herramientas se complementan con sistemas de pago automatizado como CashDro y software de gestión como HIOPOS, que mejoran la precisión en los cobros, reducen errores humanos y ofrecen una visión global del rendimiento del establecimiento.

La apuesta constante de Discove por la innovación y la fiabilidad tecnológica la ha convertido en un distribuidor TPV estratégico para el sector hostelero y retail, dos de los pilares económicos más relevantes de la economía española.

Compromiso con la transformación digital del tejido empresarial

En un momento en que la digitalización se ha convertido en prioridad nacional, Discove se posiciona como una empresa clave para impulsar la modernización del comercio físico, contribuyendo a cerrar la brecha tecnológica entre grandes cadenas y pequeños negocios.

Además de la venta de equipos, la compañía ofrece asesoramiento, instalación y soporte técnico integral, garantizando un proceso de digitalización eficiente, sin necesidad de conocimientos técnicos previos. Su acompañamiento personalizado ha convertido a Discove en el distribuidor TPV de referencia para empresas que buscan un socio de largo plazo y una atención humana detrás de la tecnología.

«Nuestra visión va más allá de vender tecnología. Queremos que nuestros clientes comprendan el valor de la digitalización, que la vean como una inversión en el futuro de su negocio», afirma el equipo de Discove, convencido de que el crecimiento del comercio pasa por una transformación digital real y accesible.

Sobre Discove Distribución

Discove Distribución es una empresa especializada en la venta de terminales de punto de venta (TPV) y soluciones tecnológicas para negocios, con una fuerte presencia en los sectores de retail y hostelería. Su catálogo incluye dispositivos de las marcas más reconocidas del mercado, junto con software de gestión integral, kioscos TPV y asistencia técnica propia.

La compañía destaca por su compromiso con la digitalización de los puntos de venta, su orientación al cliente y su capacidad de adaptación a las nuevas normativas del sector. Desde su sede en España, Discove, reconocido distribuidor TPV, trabaja para que miles de negocios puedan gestionar sus operaciones con mayor eficiencia, seguridad y rentabilidad.

Más información: https://discove.es/